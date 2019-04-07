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  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja

Izdelek ni več na voljo

Philips AventLonček z ustnikom

SCF755/00

3.3
| (15) Ocene
Pitje brez polivanja
Novi lonček za pitje Philips Avent brez bisfenola A ima patentiran ventil, ki preprečuje polivanje. Mehki in nedrseči ročaji zagotavljajo enostaven oprijem za majhne ročice, trdi ustnik pa je odporen na ugrize. Enostavno za otroka, priročno za vas.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Enostavno od stekleničke do lončka

Pitje brez polivanja

  • Pitje brez polivanja

  • 340 ml

  • 18 m+

Brez polivanja. Mame so potrdile

Nič več polivanja. Nov ventilček z vloženim patentom zagotavlja, da tekočina izteka samo, ko otrok pije iz lončka.

Enostavna sprememba v lonček s prostim pretokom

Ko odstranite ventilček, se lonček za pitje spremeni v lonček s prostim pretokom.

Nagnjen ustnik olajša nagib glavice

Nagnjen ustnik olajša nagib glavice

Nagnjen ustnik je oblikovan tako, da malčkom olajša prve požirke, saj jim glavice ni treba pretirano nagniti nazaj.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.3

od 5

15

Ocene

07/04/2019

Україна

Україна

Самая удобная чашка для малыша

[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF755/00 Чашка з носиком

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF755/00 Чашка з носиком

25/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökeletes termék,csak ajánlani tudom.

Nagyon szereti a kislányom,2 db is van belőle.Semmi másból nem volt hajlandó inni.Pont a kis kezekre van kifejlesztve.Könnyen tud belőle inni,és ami a legszuperebb,hogy a kivehető szelep miatt nem csöpög. Pozitívum még,hogy könnyű tisztán tartani.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül

28/07/2017

Eesti

Eesti

Väga hea

Super hea toode.Kui eelnevalt pole laps ühegi tassiga olnud nõus siis selle võttis kohe omaks.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF755/00 Tilaga tass

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF755/00 Tilaga tass

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 