2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Pitje brez polivanja
200 ml
6 m+
Ročaji so oblikovani tako, da malček lonček lahko samostojno drži in pije iz njega. Ročaji omogočajo enostaven oprijem in so prevlečeni z gumo, da ne drsijo iz majhnih rok.
Lonček Philips Avent je izdelan iz materiala brez bisfenola A.
4.5
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Knightey-
06/05/2021
Česká republika
Povedená láhev
Lahvička má fajn úchop pro děcko a povrch. Výhoda je krytu, když se s plnou flaštičkou cestuje.
Prednosti
Kryt pro cestování
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF746/02 Hrneček s hubičkou
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF746/02 Hrneček s hubičkou
Natalie7777
09/10/2020
Україна
удобно держать
Чашка без посторонего запаха,яркий дизайн. Малышу удобно пить.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF746/03 Чашка з носиком
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF746/03 Чашка з носиком
Julia89kiyan
30/09/2020
Україна
Універсальна та якісна!
Маємо всі чашки Philips. Чашка непроливайка у нас з 9 місяців, дитина відразу почала пити, чаша підходить також до молоковідсмоктувача, що дуже радує))) немає ніякого запаху, міцна, ми дуже задоволені!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF746/03 Чашка з носиком
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF746/03 Чашка з носиком
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.