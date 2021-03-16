2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Pitje brez polivanja
6 m+
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Nagnjen ustnik je oblikovan tako, da malčkom olajša prve požirke, saj jim glavice ni treba pretirano nagniti nazaj.
Lonček Philips Avent je izdelan iz materiala brez bisfenola A.
4.7
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
NovaMama20
16/03/2021
Hrvatska
Odličan, čvrst a mek usnik
Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz
CuddkesM
28/07/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Od miminka jen Philips
Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání
Johnny077
26/01/2018
Česká republika
Skvělé hubičky pro přechod od kojení k lahvičce
Kvalitní provedení, hlavně oceňuji absenci BPA ve výrobcích pro děti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF252 Měkké hubičky
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF252 Měkké hubičky
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.