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  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja

Izdelek ni več na voljo

Philips AventMehki ustniki

SCF252

4.7
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
Pitje brez polivanja
Mehki ustniki Philips Avent so zasnovani za občutljive dlesni in omogočajo preprost prehod z dojenja ali stekleničke na lonček za pitje. Opremljeni so z ventilom proti polivanju, ki omogoča preprosto pitje in čiščenje.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Pitje brez polivanja

  • Pitje brez polivanja

  • 6 m+

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju

Vse dele lahko priročno očistite v pomivalnem stroju

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Nagnjen ustnik olajša nagib glavice

Nagnjen ustnik olajša nagib glavice

Nagnjen ustnik je oblikovan tako, da malčkom olajša prve požirke, saj jim glavice ni treba pretirano nagniti nazaj.

Lonček je izdelan iz materiala brez bisfenola A

Lonček je izdelan iz materiala brez bisfenola A

Lonček Philips Avent je izdelan iz materiala brez bisfenola A.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

7

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

16/03/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan, čvrst a mek usnik

Beba je vježbala nove zubiće na ovom usniku i držaču, no nije se dao - i nakon par mjeseci grickanja, drži se i dalje!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF252/05 Meki usnici otporni na zagriz

28/07/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Od miminka jen Philips

Veškeré potřeby pro mou malou, od lahviček, dudlíků, sterilizátoru přes hrníčků a nádobek na jídlo, využíváme od Philipsu a naprostá spokojenost

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF252/05 Měkké hubičky odolné proti rozkousání

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělé hubičky pro přechod od kojení k lahvičce

Kvalitní provedení, hlavně oceňuji absenci BPA ve výrobcích pro děti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF252 Měkké hubičky

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF252 Měkké hubičky

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 