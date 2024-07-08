2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Izjemno mehka in prilagodljiva
6–18 m
Ortodontska in brez bisfenola A
2 v paketu
Občutljiva koža potrebuje dodatno nego. Zaradi tehnologije ščitnika duda sledi naravnim linijam dojenčkovega obraza in omogoča udobno prileganje. Na obrazu vašega malčka bo manj odtisov, koža pa bo manj razdražena.
Okrogel ščitnik zmanjša pritisk, zato je pomirjanje udobno in nežno vpliva na lica vašega malčka.
Povprašali smo, kako se malčki odzivajo na teksturirane silikonske cuclje, in povprečno 98 % mater je povedalo, da so dojenčki sprejeli dude ultra soft in ultra air Philips Avent.
Nagrade
4.9
od 5
345
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
thesealight
08/07/2024
Slovenija
Del promocije
Edina dudica, ki jo moja mala sprejme.
Lep motiv, mehka duda, najbolj mi je všeč, da ima držalo.
Prednosti
Vse
Slabosti
Več motivov na izbiro
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
08/07/2024
Slovenija
Del promocije
Odlicno imamo puno avent dudi
Prvo otrok je imo avent i sad punca 8mj ma dudoo..
Prednosti
Da naravno svjetle u mraku čak neke mamo preko 6 komada
Slabosti
Nimam
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Tinca marinca
07/07/2024
Slovenija
Del promocije
Najboljša
Izdelek je daleč najboljši in cenovno ugoden. 🎂🥰😍
Prednosti
Lep
Slabosti
Nic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ultra soft SCF091/09 Duda
Na podlagi spletne ankete o zadovoljstvu, izvedene globalno na 8.139 uporabnikih blagovnih znamk in izdelkov za nego mater in otrok v letu 2024.
Razvito v sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki in mamicami
Potrošniški preskusi, izvedeni v ZDA med letoma 2016 in 2017, so pokazali 98-odstotni sprejem teksturiranega cuclja Philips Avent naših dud ultra air in ultra soft
Iz higienskih razlogov dude zamenjajte na vsake 4 tedne uporabe
Najboljša znamka dud na svetu
Naša ponudba podpira matere in dojenčke na vsaki stopnji razvoja
Po neodvisni raziskavi, ki je bila narejena v ZDA februarja 2017, 85 % anketiranih mater meni, da je duda mehkejša v primerjavi z osmimi modeli drugih vodilnih znamk