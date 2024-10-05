2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za uporabo samo na telesu
15 min. za depilacijo sp. dela nog
Za do 100.000 svetlobnih impulzov
Posebej dolg kabel
Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom. Dlaka zato spontano odpade in ponovna rast dlake se ustavi. Redno izvajanje tega postopka zagotavlja, da boste vsak dan imeli gladko kožo.
Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po štirih dvotedenskih postopkih, ko je bila koža gladka in neporaščena. Te rezultate ohranjajte tako, da po potrebi ponavljate postopek. Čas med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak.
Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno in učinkovito domačo uporabo. Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi dermatologi razvil revolucionaren sistem za odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave s prek 2000 prostovoljci.
Nagrade
4.5
od 5
1180
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sabina333
05/10/2024
Slovenija
Učinkovit in preprost za uporabo
Aparat je preprost za uporabo in dejansko učinkuje. Tretmaji so neboleči, in če si natančen, je koža hitro gladka. Aplikacija te vodi skozi urejanje, le obveščanje o tretmajih bi lahko bilo bolj dosledno. Če želiš vse leto uživati brez dlak in nadležnega vsakodnevnega britja, je Philips Lumea idealna rešitev. Priporočam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic
Lola1779
05/10/2024
Slovenija
Del promocije
Odličen izdelek
Neboleč..odlicni rezultati..ob uporabi lahko istocasno gledas nadaljevanko..priporocam vsem,ki se soocajo z porašcenostjo in jim je vsakodnevno britje odvec
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic
Sanela r
03/10/2024
Slovenija
Del promocije
Odlicne funkcije i rezultati
Proizvod je najbolji do sada sto su izumili. Jako koristan i funkcionalan u svojoj svrho
Prednosti
Da
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic