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  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
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  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
  • Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic

Izdelek ni več na voljo

Lumea EssentialSistem za odstranjevanje dlak IPL

SC1991/00

4.5
| (1180) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

1 nagrada

Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic
Philips Lumea IPL čudežno preprečuje ponovno rast dlak po telesu. Nežni svetlobni impulzi, ki jih uporabljate redno, vsak dan ohranjajo svileno gladko kožo.
Poglej vse prednosti

za gladko kožo

Idealen način preprečevanja ponovne rasti dlačic

  • Za uporabo samo na telesu

  • 15 min. za depilacijo sp. dela nog

  • Za do 100.000 svetlobnih impulzov

  • Posebej dolg kabel

Uživajte v gladki koži vsak dan

Uživajte v gladki koži vsak dan

Philips Lumea korenino dlake osvetli z nežnim svetlobnim impulzom. Dlaka zato spontano odpade in ponovna rast dlake se ustavi. Redno izvajanje tega postopka zagotavlja, da boste vsak dan imeli gladko kožo.

Enostavno in učinkovito

Enostavno in učinkovito

Naše klinične raziskave so pokazale znatno zmanjšanje števila dlak že po štirih dvotedenskih postopkih, ko je bila koža gladka in neporaščena. Te rezultate ohranjajte tako, da po potrebi ponavljate postopek. Čas med postopki se lahko razlikuje glede na ponovno rast dlak.

Prilagojeno za varno in udobno domačo uporabo

Prilagojeno za varno in udobno domačo uporabo

Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno in učinkovito domačo uporabo. Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi dermatologi razvil revolucionaren sistem za odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave s prek 2000 prostovoljci.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-612375

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

1180

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

05/10/2024

Slovenija

Slovenija

Učinkovit in preprost za uporabo

Aparat je preprost za uporabo in dejansko učinkuje. Tretmaji so neboleči, in če si natančen, je koža hitro gladka. Aplikacija te vodi skozi urejanje, le obveščanje o tretmajih bi lahko bilo bolj dosledno. Če želiš vse leto uživati brez dlak in nadležnega vsakodnevnega britja, je Philips Lumea idealna rešitev. Priporočam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

05/10/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek

Neboleč..odlicni rezultati..ob uporabi lahko istocasno gledas nadaljevanko..priporocam vsem,ki se soocajo z porašcenostjo in jim je vsakodnevno britje odvec

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

03/10/2024

Slovenija

Slovenija

Odlicne funkcije i rezultati

Proizvod je najbolji do sada sto su izumili. Jako koristan i funkcionalan u svojoj svrho

Prednosti

Da

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

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