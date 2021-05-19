IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje
  • Čisto, gladko in hitro britje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 5000Električni brivnik za mokro in suho britje

S5672/41

4.5
| (649) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%

2 Nagrade

Čisto, gladko in hitro britje
SHAVER Series 5000 vnese hitrost v vašo jutranjo rutino s hitrim sistemom rezil MultiPrecision in popolnoma pralnimi glavami.
Poglej vse prednosti
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Ščiti 10-krat bolje kot običajno rezilo*

Čisto, gladko in hitro britje

  • Sistem rezil MultiPrecision

  • 5-smerne prilagodljive glave

  • Oblikovalnik brade SmartClick

Glava zaobljenega profila gladko drsi po koži in jo pri tem zaščiti

Glava zaobljenega profila gladko drsi po koži in jo pri tem zaščiti

Britje brez zarez in urezov tik ob koži. Sistem rezil MultiPrecision z glavo zaobljenega profila gladko drsi po obrazu, hkrati pa ščiti vašo kožo.

Aquatec omogoča udobno suho in osvežujoče mokro britje

Aquatec omogoča udobno suho in osvežujoče mokro britje

Sami izberite, kako se želite briti. Z načinom Aquatec Wet & Dry se lahko odločite za hitro in udobno suho britje, prav tako pa se lahko brijete tudi mokro, z gelom ali peno – tudi pod prho.

20 % več moči za hitro britje gostih predelov brade

20 % več moči za hitro britje gostih predelov brade

Vklopite način Turbo+ za višjo hitrost britja in goste predele brade obrijte še za 20 % hitreje.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

  • Award image AWARD-612378
  • Award image AWARD-961262

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

649

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

19/05/2021

Slovenija

Slovenija

5

Gladko britje, ne trga dlak. Super obrije vse predele na obrazu.

Prednosti

5

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni brivnik za mokro in suho britje

02/05/2018

Slovenija

Slovenija

super je

odlicen je, zadovoljen sem, nimam pripomb, priporočam ostalim

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5672/41 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5672/41 Električni brivnik za mokro in suho britje

16/07/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Izredno zadovoljen z izdelkom

Brivnik je super,brezhibno delovanje ,večkratno britje brez polnjenja.Super izdelek.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5420/06 Električni brivnik za mokro in suho britje

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Glede na običajna rezila ščiti 10-krat bolje - preizkus je bil opravljen v Nemčiji leta 2015, po 21-dnevni adaptaciji materiala

  2. 20 % več energije z uporabo načina Turbo+