2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Sistem rezil MultiPrecision
5-smerne prilagodljive glave
Prirezovalnik SmartClick Precision
Obrijte se hitro in natančno. Naš sistem rezil MultiPrecision zajame in odreže vse dlake ter preostalo strnišče – vse v nekaj potezah.
Gibanje glave brivnika v 5 različnih smereh zagotavlja stik z obrazom tik ob koži ter natančno britje po vratu in čeljusti.
Britje z dvojnim rezilom Super Lift & Cut Action tik ob koži. Prvo rezilo dvigne vsako dlako, medtem ko jo drugo rezilo udobno odreže tik ob koži, za izjemno gladek rezultat britja.
Nagrade
4.5
od 5
629
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Charly
24/03/2018
Slovenija
Super
Uporabljal sem že vaše prejšnje brivnike ta pa je še posebej super. Obrijem se in glavo sperem pod vodo. Priporočam ga vsem. Obrijem se zelo hitro.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje
Coa78
23/11/2017
Slovenija
odličan
Aparat je odličan, sploh mi je všec da se zgornji del sname, in opere pod tekočo vodo. Oblika je odlična, ergonomska, skoraj kot umetnina. Baterija je vrhunska, kratko polnjenje(ena ura), deluje pa več kot teden(brijem se vsako jutro). Dobro obrije, skratka, od brivnika ne pričekujem čisto nič več. Priporočam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje
Paki78
04/04/2020
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan proizvod.
Odličan proizvod. Malo teže hvata npr. delove brade ispod nosa.
Prednosti
Odličan proizvod.
Slabosti
Prilikom registrovanja ne postoji Republika Srbija
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje