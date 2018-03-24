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  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
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  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje
  • Gladko in hitro britje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 5000Električni brivnik za suho britje

S5110/06

4.5
| (629) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

1 nagrada

Gladko in hitro britje
SHAVER Series 5000 vnese hitrost v vašo jutranjo rutino s hitrim sistemom rezil MultiPrecision in popolnoma pralnimi glavami.
Poglej vse prednosti
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Gladko in hitro britje

  • Sistem rezil MultiPrecision

  • 5-smerne prilagodljive glave

  • Prirezovalnik SmartClick Precision

Rezila dvignejo in obrijejo dolge in kratke dlake, za hitro britje

Rezila dvignejo in obrijejo dolge in kratke dlake, za hitro britje

Obrijte se hitro in natančno. Naš sistem rezil MultiPrecision zajame in odreže vse dlake ter preostalo strnišče – vse v nekaj potezah.

Glave se premikajo v 5 smereh za hitro in gladko britje

Glave se premikajo v 5 smereh za hitro in gladko britje

Gibanje glave brivnika v 5 različnih smereh zagotavlja stik z obrazom tik ob koži ter natančno britje po vratu in čeljusti.

Dvigne dlake za udobno in natančno britje

Dvigne dlake za udobno in natančno britje

Britje z dvojnim rezilom Super Lift & Cut Action tik ob koži. Prvo rezilo dvigne vsako dlako, medtem ko jo drugo rezilo udobno odreže tik ob koži, za izjemno gladek rezultat britja.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

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Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.5

od 5

629

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/03/2018

Slovenija

Slovenija

Super

Uporabljal sem že vaše prejšnje brivnike ta pa je še posebej super. Obrijem se in glavo sperem pod vodo. Priporočam ga vsem. Obrijem se zelo hitro.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje

23/11/2017

Slovenija

Slovenija

odličan

Aparat je odličan, sploh mi je všec da se zgornji del sname, in opere pod tekočo vodo. Oblika je odlična, ergonomska, skoraj kot umetnina. Baterija je vrhunska, kratko polnjenje(ena ura), deluje pa več kot teden(brijem se vsako jutro). Dobro obrije, skratka, od brivnika ne pričekujem čisto nič več. Priporočam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5130/06 Električni brivnik za suho britje

04/04/2020

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odličan proizvod.

Odličan proizvod. Malo teže hvata npr. delove brade ispod nosa.

Prednosti

Odličan proizvod.

Slabosti

Prilikom registrovanja ne postoji Republika Srbija

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 5000 S5530/06 Električni aparat za mokro i suho brijanje

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