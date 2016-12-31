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  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 3000Električni brivnik za suho britje

S3520/06

4.5
| (335) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Priročno in enostavno britje
Brivnik serije 3000 omogoča enostavno, priročno in udobnejše britje po ugodni ceni. 4-smerne prilagodljive glave in sistem rezil CloseCut zagotavljajo gladko britje.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Udobno in gladko britje

Priročno in enostavno britje

  • Sistem rezil ComfortCut

  • 4-smerne prilagodljive glave

  • Vzmetno rezilo

Zaobljeni robovi se gladko pomikajo po koži za varno britje

Zaobljeni robovi se gladko pomikajo po koži za varno britje

Privoščite si udobno suho britje. Naš sistem rezil ComfortCut z glavami zaobljenega profila gladko drsi po koži ter jo hkrati ščiti pred vrezninami in rezi.

Glave se premikajo v 4 smereh za enostavno in natančno britje

Glave se premikajo v 4 smereh za enostavno in natančno britje

Prilagodljive glave se neodvisno premikajo v 4 smereh in se prilagajajo vsem linijam obraza, kar zagotavlja enostavno britje tudi na vratu in ob čeljusti.

Dosledno največja moč leto za letom

Dosledno največja moč leto za letom

Z vsakim polnjenjem se brijete dlje. Zmogljiva in učinkovita litij-ionska baterija zagotavlja dolgoletno učinkovito uporabo brivnika.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

335

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

31/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Dobar proizvod za pristojnu cijenu

Odličan dizajn proizvoda. Jednostavan način korištenja. Sve potrebne funkcije integrirane u sam proizvod. Pouzdan u radu. Baterija dugo traje bez punjenja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

05/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

odlične karakteristike

Izborom ovog aparata jako sam zadovoljan,a i cijenom.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

08/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Savršen proizvod u svojoj klasi

Prije ovog proizvoda koristio sam Philishave 850 oko 10+ godina i bio sam jako zadovoljan. Stoga sam ponovo kupio Philips proizvod sličnih karakteristika i definitivno sam oduševljen. Brijanje ovim aparatom je barem dvostruko bolje, brže i ugodnije za moju kožu od prethodno opisanog modela.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

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