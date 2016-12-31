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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Sistem rezil ComfortCut
4-smerne prilagodljive glave
Privoščite si udobno suho britje. Naš sistem rezil ComfortCut z glavami zaobljenega profila gladko drsi po koži ter jo hkrati ščiti pred vrezninami in rezi.
Prilagodljive glave se neodvisno premikajo v 4 smereh in se prilagajajo vsem linijam obraza, kar zagotavlja enostavno britje tudi na vratu in ob čeljusti.
Z vsakim polnjenjem se brijete dlje. Zmogljiva in učinkovita litij-ionska baterija zagotavlja dolgoletno učinkovito uporabo brivnika.
4.5
od 5
335
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
zac1968
31/12/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
Dobar proizvod za pristojnu cijenu
Odličan dizajn proizvoda. Jednostavan način korištenja. Sve potrebne funkcije integrirane u sam proizvod. Pouzdan u radu. Baterija dugo traje bez punjenja.
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Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje
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Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje
Mario45
05/11/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
odlične karakteristike
Izborom ovog aparata jako sam zadovoljan,a i cijenom.
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Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje
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Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje
Mladen
08/08/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
Savršen proizvod u svojoj klasi
Prije ovog proizvoda koristio sam Philishave 850 oko 10+ godina i bio sam jako zadovoljan. Stoga sam ponovo kupio Philips proizvod sličnih karakteristika i definitivno sam oduševljen. Brijanje ovim aparatom je barem dvostruko bolje, brže i ugodnije za moju kožu od prethodno opisanog modela.
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Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje