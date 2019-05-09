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  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje
  • Priročno in enostavno britje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 1000Električni brivnik za suho britje

S1100/04

4.6
| (113) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%
Priročno in enostavno britje
Brivnik serije 1000 omogoča enostavno in priročno britje po ugodni ceni. 4-smerne prilagodljive glave in sistem rezil CloseCut zagotavljajo gladko britje.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Brivnik za najnatančnejše britje na vratu v svojem razredu*

Priročno in enostavno britje

  • Sistem rezil CloseCut

  • 4-smerne prilagodljive glave

Trpežna samoostrilna rezila za enostavno britje

Trpežna samoostrilna rezila za enostavno britje

Zagotovite si enostavno britje. Naša trpežna rezila CloseCut se med uporabo vedno ostrijo.

Glave se premikajo v 4 smereh za enostavno in natančno britje

Glave se premikajo v 4 smereh za enostavno in natančno britje

Prilagodljive glave se neodvisno premikajo v 4 smereh in se prilagajajo vsem linijam obraza, kar zagotavlja enostavno britje tudi na vratu in ob čeljusti.

Odprite s pritiskom gumba in nato očistite s ščetko

Odprite s pritiskom gumba in nato očistite s ščetko

Glave enostavno odprite in s priloženo ščetko iz nje odstranite ostanke dlak.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

113

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

09/05/2019

Slovenija

Slovenija

Odlično, zelo dobro

Zelo dobro, odlično, ni pripomb, priporočam zelo dobro brije, gladko in brez truda

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni brivnik za suho britje

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni brivnik za suho britje

26/12/2018

Hrvatska

Hrvatska

Savsen

Aparat je extra i prezadovoljan sam. Za malo novaca extra dobar proizvod

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni aparat za suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni aparat za suho brijanje

01/09/2020

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek velmi dobře holí

Tento holící strojek výborně holí. Měl jsem již několik holících strojků, ale takto hladce jsem nikdy nebyl oholen.

Prednosti

skvělý holící strojek za přijatelnou cenu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi z drugimi osnovnimi brivniki z mrežico in brivniki z vrtljivo glavo