2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Sistem rezil CloseCut
4-smerne prilagodljive glave
Zagotovite si enostavno britje. Naša trpežna rezila CloseCut se med uporabo vedno ostrijo.
Prilagodljive glave se neodvisno premikajo v 4 smereh in se prilagajajo vsem linijam obraza, kar zagotavlja enostavno britje tudi na vratu in ob čeljusti.
Glave enostavno odprite in s priloženo ščetko iz nje odstranite ostanke dlak.
4.6
od 5
113
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dare
09/05/2019
Slovenija
Odlično, zelo dobro
Zelo dobro, odlično, ni pripomb, priporočam zelo dobro brije, gladko in brez truda
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni brivnik za suho britje
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni brivnik za suho britje
Sijalica
26/12/2018
Hrvatska
Savsen
Aparat je extra i prezadovoljan sam. Za malo novaca extra dobar proizvod
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni aparat za suho brijanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1310/04 Električni aparat za suho brijanje
treisina
01/09/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek velmi dobře holí
Tento holící strojek výborně holí. Měl jsem již několik holících strojků, ale takto hladce jsem nikdy nebyl oholen.
Prednosti
skvělý holící strojek za přijatelnou cenu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1520/04 Holicí strojek pro suché holení
V primerjavi z drugimi osnovnimi brivniki z mrežico in brivniki z vrtljivo glavo