2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
RQ12/70
Umaknjeno iz prodaje
Namesto tega kupite SH70
Brivna enota RQ12 je združljiva z brivniki SensoTouch 3D (RQ12xx) in Arcitec (RQ10xx).
Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila V-Track Precision PRO nežno postavijo vsako dlako pri eno- do tridnevni bradici v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje* koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem stanju.
Z 8-smernimi glavami ContourDetect sledite vsem linijah obraza in vratu. Z vsakim gibom zajamete 20 % več dlak. Britje je vedno izjemno natančno in gladko.
3.0
od 5
12
Ocene
Rugby14
10/05/2022
Česká republika
OK :-)
Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Holicí jednotka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Holicí jednotka
pepo64
06/09/2022
България
Preverjen kupec
Работи перфектно
Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Бръснещ блок
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Бръснещ блок
Andre
11/04/2019
Україна
Очень качественный бритвенный блок
Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/70 Бритвений блок
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za RQ12/70 Бритвений блок