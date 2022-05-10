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  • RQ12 je nadomestil model SH70
  • RQ12 je nadomestil model SH70
  • RQ12 je nadomestil model SH70
  • RQ12 je nadomestil model SH70
  • RQ12 je nadomestil model SH70
  • RQ12 je nadomestil model SH70
  • RQ12 je nadomestil model SH70
  • RQ12 je nadomestil model SH70

Izdelek ni več na voljo

Brivna enota

RQ12/70

3
| (12) Ocene
RQ12 je nadomestil model SH70
Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost.
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Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

RQ12 je nadomestil model SH70

  • Umaknjeno iz prodaje

  • Namesto tega kupite SH70

Nadomestna brivna enota za brivnike SensoTouch 3D

Nadomestna brivna enota za brivnike SensoTouch 3D

Brivna enota RQ12 je združljiva z brivniki SensoTouch 3D (RQ12xx) in Arcitec (RQ10xx).

Naš najboljši sistem britja za eno- do tridnevno bradico

Naš najboljši sistem britja za eno- do tridnevno bradico

Zagotovite si popolnoma gladko britje. Rezila V-Track Precision PRO nežno postavijo vsako dlako pri eno- do tridnevni bradici v najboljši položaj za rezanje, tudi če so dlake poležene ali različnih dolžin. Brivnik brije 30 % bližje* koži in z manj gibi, kožo pa pusti v odličnem stanju.

Glave se premikajo v 8 različnih smereh za vrhunske rezultate

Glave se premikajo v 8 različnih smereh za vrhunske rezultate

Z 8-smernimi glavami ContourDetect sledite vsem linijah obraza in vratu. Z vsakim gibom zajamete 20 % več dlak. Britje je vedno izjemno natančno in gladko.

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Ocene

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3.0

od 5

12

Ocene

4

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

OK :-)

Vše podle mých představ, vše podle mých představ, :-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Holicí jednotka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Holicí jednotka

06/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Работи перфектно

Ползвам този продукт 6 години. На всеки две години трябва да бъде сменен с нов.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Бръснещ блок

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/60 Бръснещ блок

11/04/2019

Україна

Україна

Очень качественный бритвенный блок

Бреет чисто и гладко!!! Подходит и для сухого и для влажного бритья.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/70 Бритвений блок

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za RQ12/70 Бритвений блок

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