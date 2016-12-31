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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
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  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut
  • ComfortCut

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 3000Električni brivnik za suho britje

PT731/16

4.5
| (335) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
ComfortCut
PowerTouch pospeši jutranjo rutino. Zagotavlja daljšo uporabo z enim polnjenjem, ima popolnoma pralne glave in rezila ComfortCut, zato zagotavlja udobno britje. Z brivnikom PowerTouch jutranjo rutino vedno opravite izjemno hitro.
Poglej vse prednosti
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Udobno hitro britje

ComfortCut

  • Prilagodljive glave ComfortCut

  • 45 minut uporabe/8 ur polnjenja

  • Vzmetno rezilo

Rezila ComfortCut nežno drsijo za gladko in natančno britje

Rezila ComfortCut nežno drsijo za gladko in natančno britje

Rezila ComfortCut imajo zaobljene robove, ki gladko drsijo po koži, zato je britje vedno natančno in udobno.

Flex&Float se prilagaja linijam obraza in vratu

Flex&Float se prilagaja linijam obraza in vratu

Samodejno se popolnoma prilagodi obrazu in vratu ter tako zagotavlja bolj gladko britje.

45+ minut britja, 8-urno polnjenje

45+ minut britja, 8-urno polnjenje

Energijsko učinkovita in zmogljiva litij-ionska baterija omogoča več britja z enim polnjenjem. Brijete se lahko 45+ minut, torej približno 15-krat, po 8-urnem polnjenju. 3-minutno napajanje zagotavlja dovolj energije za eno britje.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

335

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

31/12/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Dobar proizvod za pristojnu cijenu

Odličan dizajn proizvoda. Jednostavan način korištenja. Sve potrebne funkcije integrirane u sam proizvod. Pouzdan u radu. Baterija dugo traje bez punjenja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 PT731/16 Električni aparat za suho brijanje

05/11/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

odlične karakteristike

Izborom ovog aparata jako sam zadovoljan,a i cijenom.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

08/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Savršen proizvod u svojoj klasi

Prije ovog proizvoda koristio sam Philishave 850 oko 10+ godina i bio sam jako zadovoljan. Stoga sam ponovo kupio Philips proizvod sličnih karakteristika i definitivno sam oduševljen. Brijanje ovim aparatom je barem dvostruko bolje, brže i ugodnije za moju kožu od prethodno opisanog modela.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ6927/16 Električni aparat za suho brijanje

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