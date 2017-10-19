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Originalni radio
Prikličite dobre stare čase s tem originalnim radiem. Čar 50-ih, sposojen od Philipsovega radia iz leta 1955, vam skupaj z odličnim zvokom zagotavlja mogočne nizke tone ter kristalno jasno predvajanje radiev DAB+ in FM, omogoča pa tudi brezžično predvajanje glasbe iz pametnih naprav prek povezave Bluetooth
Bluetooth®
DAB+, FM
Vrata USB za polnjenje
20 W
Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.
4.2
od 5
5
Ocene
80%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Flobig
19/10/2017
România
Sunet incredibil
Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ORT7500 Radio original
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ORT7500 Radio original
ŁukaszR
28/09/2016
Polska
Fenomenalne radio
Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ORT7500 Radio Original
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ORT7500 Radio Original
Florin38
25/10/2015
România
Sunet incredibil
Un produs excelent privind sonorizarea și designul, însă lipsa unui acumulator reîncărcabil îi limitează portabilitatea.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ORT7500 Radio original
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ORT7500 Radio original