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Izdelek ni več na voljo

Originalni radio

ORT7500/10

4.2

| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 80%

Originalni radio

Prikličite dobre stare čase s tem originalnim radiem. Čar 50-ih, sposojen od Philipsovega radia iz leta 1955, vam skupaj z odličnim zvokom zagotavlja mogočne nizke tone ter kristalno jasno predvajanje radiev DAB+ in FM, omogoča pa tudi brezžično predvajanje glasbe iz pametnih naprav prek povezave Bluetooth

Poglej vse prednosti

Originalni radio

  • Bluetooth®

  • DAB+, FM

  • Vrata USB za polnjenje

  • 20 W

Predvajanje vsebin na prenosnem telefonu in osebnem računalniku prek tehnologije Bluetooth

Predvajanje vsebin na prenosnem telefonu in osebnem računalniku prek tehnologije Bluetooth

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone

Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski zvočnik. V kombinaciji z odzivom nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove razsežnosti globokih nizkih tonov.

Združljivost z DAB in FM za popolno radijsko doživetje

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

5

Ocene

80%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

19/10/2017

România

România

Sunet incredibil

Radioul perfect pentru acasă cu un sunet perfect și bluetooth care animă orice petrecere.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ORT7500 Radio original

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ORT7500 Radio original

28/09/2016

Polska

Polska

Fenomenalne radio

Ten produkt jest fenomenalny pięknie brzmi... i Goście przychodząc zwracają uwagę głównie na radio... jest to jeden z najlepszych zakupów jakich dokonałem w ostatnich latach

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ORT7500 Radio Original

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ORT7500 Radio Original

25/10/2015

România

România

Sunet incredibil

Un produs excelent privind sonorizarea și designul, însă lipsa unui acumulator reîncărcabil îi limitează portabilitatea.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ORT7500 Radio original

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ORT7500 Radio original

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