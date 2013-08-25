Izdelek ni več na voljo
Bogat in zmogljiv zvok
Najljubše skladbe poslušajte s prenosnim predvajalnikom z neposredno povezavo USB in zvočnim vhodom. S tem glasbenim mikro sistemom Philips lahko predvajate plošče MP3-CD in CD-R/RW, ima pa tudi zvočnike Bass Reflex za mogočne in izrazite nizke tone.
CD, MP3-CD, USB, FM
Največ 70W
Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.
Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.
4.2
od 5
18
Ocene
83%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ráda
25/08/2013
Česká republika
Tento produkt je nejlepší!
Každý,kdo si tento výrobek koupí,tak bude maximálně spokojen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2150 Hudební mikrosystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2150 Hudební mikrosystém
PawełM2023
19/04/2023
Polska
Jak dla mnie super
Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt
Prednosti
dźwięk, wygląd, wejścia,
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2150 Mikrowieża
Datum uporabe 2021-04-19
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2150 Mikrowieża
Datum uporabe 2021-04-19
wallek5657
15/05/2015
Polska
super
za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2150 Mikrowieża
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za MCM2150 Mikrowieża