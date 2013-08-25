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Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

MCM2150/12

4.2

| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 83%

Bogat in zmogljiv zvok

Najljubše skladbe poslušajte s prenosnim predvajalnikom z neposredno povezavo USB in zvočnim vhodom. S tem glasbenim mikro sistemom Philips lahko predvajate plošče MP3-CD in CD-R/RW, ima pa tudi zvočnike Bass Reflex za mogočne in izrazite nizke tone.

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Obsedeni z zvokom

Bogat in zmogljiv zvok

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Največ 70W

Največja izhodna moč 70 W RMS

Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop

Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

18

Ocene

83%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

25/08/2013

Česká republika

Česká republika

Tento produkt je nejlepší!

Každý,kdo si tento výrobek koupí,tak bude maximálně spokojen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2150 Hudební mikrosystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2150 Hudební mikrosystém

19/04/2023

Polska

Polska

Jak dla mnie super

Sprzęt działa już 5 lat, jakość dźwięku w tej cenie po odsłuchu kilkunastu innych modeli najlepsza. Moc wystarczająca, głębia basu jak na te maluchy ponadprzeciętna. Solidnie wykonana z Auxem i USB. Uniweralny sprzęt

Prednosti

dźwięk, wygląd, wejścia,

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2150 Mikrowieża

Datum uporabe 2021-04-19

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2150 Mikrowieża

Datum uporabe 2021-04-19

15/05/2015

Polska

Polska

super

za niewielką cenę radio-budzik naprawdę super , spełnił moje oczekiwania.- polecam...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2150 Mikrowieża

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za MCM2150 Mikrowieża

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