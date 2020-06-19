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  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok
  • Preprosto pripravljen zdrav sok

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionSokovnik

HR1853/00

4.8

| (4) Ocene

Preprosto pripravljen zdrav sok

Priprava soka še nikoli ni bila tako enostavna. Ta 550 W sokovnik Philips s posebno velikim kanalom za polnjenje sprejme celo sadje in zelenjavo, brez predhodnega sekljanja. Ima tudi vrč za sok, ki ohrani sok dlje časa svež.

Poglej vse prednosti

Sokovnik enostavne uporabe: brez sekljanja, brez truda.

Preprosto pripravljen zdrav sok

  • 550 W

  • 1,5 l

  • Velik kanal

Zaradi velikega kanala za polnjenje predhodno rezanje ni potrebno

Zaradi velikega kanala za polnjenje predhodno rezanje ni potrebno

Velik kanal za polnjenje sprejme cele sadeže in zelenjavo, zato rezanje in sekljanje ni potrebno.

Vrč za sok ohrani sok svež dlje časa

Vrč za sok ohrani sok svež dlje časa

Ko sok iztisnete, ostane svež dlje časa s tem 700 ml vrčem za sok.

Izjemna zmogljivost iztiskanja

Z 1,5 l posodo za tropine in 700 ml vrčem za sok lahko naenkrat iztisnete več soka.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

4

Ocene

3
2
1

19/06/2020

България

България

Страхотен и много полезен продукт!

Дадох оценка "5", защото това е един страхотен продукт, който всеки любител на натурални напитки и не само трябва да притежава. Компактен и лесен за почистване

Prednosti

Компактен, добра пазарна цена, качество

Slabosti

Няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка

Date of Use 2020-02-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка

Date of Use 2020-02-18

01/04/2019

Україна

Україна

Соковыжималка супер)))

Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1853/00 Соковижималка

29/11/2013

Polska

Polska

Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze

Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00

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