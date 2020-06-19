2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HR1853/00
Preprosto pripravljen zdrav sok
Priprava soka še nikoli ni bila tako enostavna. Ta 550 W sokovnik Philips s posebno velikim kanalom za polnjenje sprejme celo sadje in zelenjavo, brez predhodnega sekljanja. Ima tudi vrč za sok, ki ohrani sok dlje časa svež.
550 W
1,5 l
Velik kanal
Velik kanal za polnjenje sprejme cele sadeže in zelenjavo, zato rezanje in sekljanje ni potrebno.
Ko sok iztisnete, ostane svež dlje časa s tem 700 ml vrčem za sok.
Z 1,5 l posodo za tropine in 700 ml vrčem za sok lahko naenkrat iztisnete več soka.
4.8
od 5
4
Ocene
vasilev666
19/06/2020
България
Страхотен и много полезен продукт!
Дадох оценка "5", защото това е един страхотен продукт, който всеки любител на натурални напитки и не само трябва да притежава. Компактен и лесен за почистване
Prednosti
Компактен, добра пазарна цена, качество
Slabosti
Няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка
Date of Use 2020-02-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1853/00 Сокоизстисквачка
Date of Use 2020-02-18
Алика
01/04/2019
Україна
Соковыжималка супер)))
Мощная,хорошая соковыжималка. Быстро и без проблем справляется как и с фруктами, так и с более твердыми овощами. Отлично выжимает сок и жмых остается практически сухим. Широкое отверстие для фруктов и овощей. Очень понравилось, что легко разбирается и моется. На это уходит минимум времени. Понравилось еще что шнур прячется в корпус соковыжималки. С этой соковыжималкой очень быстро и легко работать. Очень ей довольна)))
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1853/00 Соковижималка
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1853/00 Соковижималка
człowiekzmazur7
29/11/2013
Polska
Bardzo ciekawa propozycja za te pieniądze
Ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony działaniem urządzenia. Robi to co od sokowirówki się wymaga.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Sokowirówka Viva Collection HR1853/00