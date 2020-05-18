2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
500 W
QuickClean
1,5 l
Preprečevanje kapljanja
Uživajte v interaktivnem iztiskanju soka. Pokrov in posoda za tropine sta prozorna, zato vidite sadje in zelenjavo, iz katere iztiskate sok. Vidite tudi, kdaj je posoda polna in jo morate izprazniti.
Ko je sistem aktiviran, dulec preprečuje kapljanje iz sokovnika. Dulec za preprečevanje kapljanja je mogoče izjemno enostavno čistiti, saj ga je mogoče odstraniti in je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče čistiti v pomivalnem stroju. Z eno enostavno potezo preprečite kapljanje soka in ohranite svoj pult čist.
Vse snemljive dele lahko hitro in enostavno operete v pomivalnem stroju.
4.9
od 5
23
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mordechai
18/05/2020
Česká republika
Výkon nad očekávání
Po odšťavňovači jsem koukala již delší dobu. Vzhledem k tomu, že jsem plánovala používat jej 2-3x do týdne, nechtěla jsem investovat moc peněz do jeho koupě. Přiznám se, že díky výkonu a rychlé údržbě jej používám častěji, než jsem očekávala. Zvládne celkem velké kusy ovoce a zeleniny, zbytky dužiny jsou suché. Zvládne i kořen zázvoru, což můj bývalý přístroj neuměl. Umytý je razdva:) jsem příjemně překvapená z poměru cena x výkon.
Prednosti
Cena a výkon
Slabosti
Zatím nevím
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/52 Odšťavňovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/52 Odšťavňovač
Raiabaia
01/09/2022
България
Preverjen kupec
Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.
Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Rodz
12/07/2020
България
Вкусно и здравословно
Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!
Prednosti
Приготвяне на страхотни напитки
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка
V primerjavi s sokovnikom serije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73