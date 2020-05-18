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  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionSokovnik

HR1832/52

4.9
| (23) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Veliko soka. Brez napora.
Vse, kar potrebujete od sokovnika – učinkovito iztiskanje soka, čiščenje v manj kot 1 minuti – v kompaktni zasnovi polovične velikosti*. Vsak dan si privoščite zdrav in doma pripravljen sok.
Poglej vse prednosti

Celovita kompaktna zasnova

Veliko soka. Brez napora.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Preprečevanje kapljanja

Prozorna posoda za tropine za enostavno preverjanje tropin

Prozorna posoda za tropine za enostavno preverjanje tropin

Uživajte v interaktivnem iztiskanju soka. Pokrov in posoda za tropine sta prozorna, zato vidite sadje in zelenjavo, iz katere iztiskate sok. Vidite tudi, kdaj je posoda polna in jo morate izprazniti.

Sistem za preprečevanje kapljanja preprečuje kapljanje soka

Sistem za preprečevanje kapljanja preprečuje kapljanje soka

Ko je sistem aktiviran, dulec preprečuje kapljanje iz sokovnika. Dulec za preprečevanje kapljanja je mogoče izjemno enostavno čistiti, saj ga je mogoče odstraniti in je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče čistiti v pomivalnem stroju. Z eno enostavno potezo preprečite kapljanje soka in ohranite svoj pult čist.

Vse snemljive dele lahko pomivate v pomivalnem stroju

Vse snemljive dele lahko pomivate v pomivalnem stroju

Vse snemljive dele lahko hitro in enostavno operete v pomivalnem stroju.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

23

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výkon nad očekávání

Po odšťavňovači jsem koukala již delší dobu. Vzhledem k tomu, že jsem plánovala používat jej 2-3x do týdne, nechtěla jsem investovat moc peněz do jeho koupě. Přiznám se, že díky výkonu a rychlé údržbě jej používám častěji, než jsem očekávala. Zvládne celkem velké kusy ovoce a zeleniny, zbytky dužiny jsou suché. Zvládne i kořen zázvoru, což můj bývalý přístroj neuměl. Umytý je razdva:) jsem příjemně překvapená z poměru cena x výkon.

Prednosti

Cena a výkon

Slabosti

Zatím nevím

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/52 Odšťavňovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/52 Odšťavňovač

01/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Продуктът е с много добър дизайн и характеристики.

Удоволствие е да се работи с продуктите на Philip's.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

12/07/2020

България

България

Вкусно и здравословно

Изключително практичен и удобен продукт, подходящ за любителите на здравословно хранене и свежи напитки... и не само. Лесен за употреба и поддръжка. Пия фрешове всеки ден и не бих заменила този продукт!

Prednosti

Приготвяне на страхотни напитки

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1832/52 Сокоизстисквачка

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s sokovnikom serije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73