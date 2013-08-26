Izdelek ni več na voljo
HR1372/90
Več moči za profesionalne rezultate.
Vsi domači kuharji imajo radi svežo in kakovostno pripravljeno hrano. Ni vam treba biti profesionalni kuhar, da bi jo pripravili. Z novim ročnim mešalnikom Philips lahko v lastni kuhinji dosegate profesionalne rezultate – hitro in enostavno.
700 W
Kovinski mešalnik, nož z dvojnim delov.
Sekljalnik z 2 nastavkoma
5 hitrosti in Turbo
Rezilo z dvojnim delovanjem ročnega mešalnika Philips reže v vodoravni in navpični smeri.
Z velikim sekljalnikom (1000 ml) za palični mešalnik Philips lahko v nekaj sekundah sesekljate meso, zelišča, oreščke, sir, čokolado in čebulo.
3.8
od 5
12
Ocene
mole
26/08/2013
Česká republika
Kupoval jsem ho v rychlosti, ale rozhodně nelituji.
Jednoduchý na ovládání a používání, vynikající výkon, který je nutný, vyhovující příslušenství a přitom skladný.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér
Krdcha
18/08/2013
Česká republika
výborný
Vše funguje jak má. Uvítal bych více barevných variant.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér
Liora1
23/11/2020
Україна
Многофункциональный трудяга!
11 лет - измельчает,взбивает,пюрирует! Это самый лучший блендер на рынке! Лучше - нет! Не хватает только кубикорезки (как в модели HR1679/90)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер