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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
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  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
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  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1372/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Alternative Product Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender

Izdelek ni več na voljo

Pure Essentials CollectionPalični mešalnik

HR1372/90

3.8

| (12) Ocene

Več moči za profesionalne rezultate.

Vsi domači kuharji imajo radi svežo in kakovostno pripravljeno hrano. Ni vam treba biti profesionalni kuhar, da bi jo pripravili. Z novim ročnim mešalnikom Philips lahko v lastni kuhinji dosegate profesionalne rezultate – hitro in enostavno.

Poglej vse prednosti

Zmogljiv motor s 700 W moči in rezilo z dvojnim delovanjem

Več moči za profesionalne rezultate.

  • 700 W

  • Kovinski mešalnik, nož z dvojnim delov.

  • Sekljalnik z 2 nastavkoma

  •  5 hitrosti in Turbo

Rezilo z dvojnim delovanjem

Rezilo z dvojnim delovanjem

Rezilo z dvojnim delovanjem ročnega mešalnika Philips reže v vodoravni in navpični smeri.

Različne hitrosti in gumb Turbo

Različne hitrosti in gumb Turbo

Velik nastavek za sekljanje večjih količin

Velik nastavek za sekljanje večjih količin

Z velikim sekljalnikom (1000 ml) za palični mešalnik Philips lahko v nekaj sekundah sesekljate meso, zelišča, oreščke, sir, čokolado in čebulo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.8

od 5

12

Ocene

2

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

Kupoval jsem ho v rychlosti, ale rozhodně nelituji.

Jednoduchý na ovládání a používání, vynikající výkon, který je nutný, vyhovující příslušenství a přitom skladný.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

výborný

Vše funguje jak má. Uvítal bych více barevných variant.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1372/90 Tyčový mixér

23/11/2020

Україна

Україна

Многофункциональный трудяга!

11 лет - измельчает,взбивает,пюрирует! Это самый лучший блендер на рынке! Лучше - нет! Не хватает только кубикорезки (как в модели HR1679/90)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1372/90 Ручний блендер

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