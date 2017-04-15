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Enostavna priprava zdrave hrane
Philipsov ročni mešalnik odlikujeta moč 300 W in rezilo z dvojnim delovanjem za odlične rezultate pri pripravi juh, pasirane hrane in napitkov. Priprava zdrave hrane še nikoli ni bila tako enostavna!
300 W, plastični mešalnik
Nož z dvojnim delovanjem
0,5 l vrč, sekljalnik
1 hitrost
Zmogljiv 300 W motor omogoča pripravo najrazličnejših sestavin.
4.4
od 5
8
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
silvinka
15/04/2017
Slovensko
silvinka
mam ho vyse 10 rokov a funguje stale ako ponorny mixer aj dalsie casti, na mix orechov , lahke cistenie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér
majka
09/11/2013
Česká republika
Výrobek má vynikající schopnosti.
S tímto výrobkem jsem velice spokojena,používám ho velice často.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér
Aspi
13/08/2019
Україна
Хороший бюджетный блендер
При небольшой мощности справляется со всеми поставленными задачами. Не перегревается, служит уже много лет и пока без нареканий. Шнур за все время нигде не лопнул.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер