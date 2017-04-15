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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1342/00

Izdelek ni več na voljo

Serija DailyPalični mešalnik

HR1342/00

4.4

| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

Enostavna priprava zdrave hrane

Philipsov ročni mešalnik odlikujeta moč 300 W in rezilo z dvojnim delovanjem za odlične rezultate pri pripravi juh, pasirane hrane in napitkov. Priprava zdrave hrane še nikoli ni bila tako enostavna!

Poglej vse prednosti

Mešalnik za okusne juhe, pasirano hrano in napitke

Enostavna priprava zdrave hrane

  • 300 W, plastični mešalnik

  • Nož z dvojnim delovanjem

  • 0,5 l vrč, sekljalnik

  • 1 hitrost

Zmogljiv 300 W motor

Zmogljiv 300 W motor

Zmogljiv 300 W motor omogoča pripravo najrazličnejših sestavin.

Rezilo z dvojnim delovanjem, ki razreže vse sestavine

Rezilo z dvojnim delovanjem, ki razreže vse sestavine

Vrč za shranjevanje juhe, pasirane hrane ali napitkov

Vrč za shranjevanje juhe, pasirane hrane ali napitkov

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

8

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

15/04/2017

Slovensko

Slovensko

silvinka

mam ho vyse 10 rokov a funguje stale ako ponorny mixer aj dalsie casti, na mix orechov , lahke cistenie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1342/00 Ponorný mixér

09/11/2013

Česká republika

Česká republika

Výrobek má vynikající schopnosti.

S tímto výrobkem jsem velice spokojena,používám ho velice často.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HR1342/00 Tyčový mixér

13/08/2019

Україна

Україна

Хороший бюджетный блендер

При небольшой мощности справляется со всеми поставленными задачами. Не перегревается, служит уже много лет и пока без нареканий. Шнур за все время нигде не лопнул.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1342/00 Ручний блендер

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