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  • Poskrbite za gladko britje

Izdelek ni več na voljo

brivne glave

HQ8/50

4.4
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
Poskrbite za gladko britje
Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlak. Zamenjajte brivne glave in ponovno zagotovite 100 % zmogljivost.
Poglej vse prednosti

Za najboljše rezultate brivne glave zamenjajte vsaki 2 leti

Poskrbite za gladko britje

  • Umaknjeno iz prodaje.

  • Namesto tega kupite brivne glave SH50.

Tehnologija britja Super Lift & Cut s sistemom dvojnih rezil

Tehnologija britja Super Lift & Cut s sistemom dvojnih rezil

Sistem dveh rezil brivnika Philips: za udobno gladko britje prvo rezilo privzdigne dlake, drugo pa jih reže.

Sistem s finim rezilom

Sistem s finim rezilom

Philipsov brivnik ima izjemno tanke glave z režami za britje dolgih dlak in luknjicami, ki pobrijejo tudi najkrajše dlačice.

Brivne glave za udobno britje

Brivne glave za udobno britje

Koži prijazen profil brivnih glav Philips omogoča gladek stik s kožo za udobno britje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

7

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

01/01/2016

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Vynikající produkt.

Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.

Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ8/50 körkések

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ8/50 körkések

06/03/2017

Polska

Polska

Preverjen kupec

Zadowolony jestem z produktu

Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ8/40 głowice golące

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HQ8/40 głowice golące

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