2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Umaknjeno iz prodaje.
Namesto tega kupite brivne glave SH50.
Sistem dveh rezil brivnika Philips: za udobno gladko britje prvo rezilo privzdigne dlake, drugo pa jih reže.
Philipsov brivnik ima izjemno tanke glave z režami za britje dolgih dlak in luknjicami, ki pobrijejo tudi najkrajše dlačice.
Koži prijazen profil brivnih glav Philips omogoča gladek stik s kožo za udobno britje.
4.4
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ládys
01/01/2016
Česká republika
Preverjen kupec
Vynikající produkt.
Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Rasenko
20/01/2019
Magyarország
Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.
Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ8/50 körkések
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ8/50 körkések
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Preverjen kupec
Zadowolony jestem z produktu
Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ8/40 głowice golące
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HQ8/40 głowice golące