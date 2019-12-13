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Izdelek ni več na voljo

NIVEA Shaver series 3000Električni brivnik

HQ7330/19

3.7
| (3) Ocene
Občutek svežine
Z brivnikom Philips se lahko priročno brijete na suho ali z brivsko peno NIVEA FOR MEN za osvežujoč občutek svežine
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Osvežujoče gladko in udobno britje

Občutek svežine

  • s peno NIVEA FOR MEN

Brivska pena Ultra Glide

Brivska pena Ultra Glide

Tehnologija Ultra Glide za brivsko peno omogoča osvežujoče in natančno električno britje

Mokra uporaba

Mokra uporaba

Brivnik uporabljajte med prhanjem, da prihranite čas in uživate v svežini mokrega britja.

Brije tudi najkrajše dlake

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.7

od 5

3

Ocene

4
3
2

13/12/2019

Česká republika

Česká republika

Spolehlivý

Bezdrátové provedení dlouhá životnost baterie na jedno nabití

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

07/05/2019

România

România

Practic si delicat

Foarte eficienta atat pentru barbierit ud cat si uscat. Acumulatorul are o autonomia buna, conform specificatiei si faptul ca anunta cand bateria este pe sfarsit destul de devreme incat sa nu ramai la jumatatea barbieriutlui fara posibilitatea de a termina. Se spala usor, prin simpla punere a aparatului sub jet de apa, totusi recomand ca la anumite perioade de timp sa se faca o dezasamblare si curatare completa.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Electric shaver

05/10/2015

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Nedoporučuji, kdybych mohl tak ho vrátím.

Děs běs, horší než můj starý základní Philips. Vícekrát bych si ho nekoupil a nemůžu ho ani doporučit.

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 3000 HQ7330/19 Elektrický holicí strojek

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