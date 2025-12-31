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  • Enostavno sušenje in oblikovanje
  • Enostavno sušenje in oblikovanje
  • Enostavno sušenje in oblikovanje
  • Enostavno sušenje in oblikovanje
  • Enostavno sušenje in oblikovanje
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  • Enostavno sušenje in oblikovanje
  • Enostavno sušenje in oblikovanje
  • Enostavno sušenje in oblikovanje
  • Enostavno sušenje in oblikovanje

Izdelek ni več na voljo

EssentialCareOblikovalnik pričesk

HP8660/00

Enostavno sušenje in oblikovanje
Hkrati sušite in oblikujte – z novim oblikovalnikom pričesk Philips Essential Care lahko oblikujete čudovite naravne pričeske in hkrati varujete lase.
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DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Enostavno sušenje in oblikovanje

  • EssentialCare

Najprimernejša temperatura sušenja s toplotno zaščito

Najprimernejša temperatura sušenja s toplotno zaščito

Temperatura s toplotno zaščito omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.

38 mm termo krtača za glajenje las

38 mm termo krtača za glajenje las

Termo krtača ima posebej širok premer 38 mm. Zaradi široke cevke je to popoln pripomoček za oblikovanje in ustvarjanje gladkih in valovitih pričesk.

Nežno in učinkovito oblikovanje

Nežno in učinkovito oblikovanje

Oblikovalnik pričesk z zračnim tokom moči 650 W za nežno sušenje in oblikovanje pričeske. Čudoviti rezultati vsak dan.

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 