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HP8660/00
EssentialCare
Temperatura s toplotno zaščito omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.
Termo krtača ima posebej širok premer 38 mm. Zaradi široke cevke je to popoln pripomoček za oblikovanje in ustvarjanje gladkih in valovitih pričesk.
Oblikovalnik pričesk z zračnim tokom moči 650 W za nežno sušenje in oblikovanje pričeske. Čudoviti rezultati vsak dan.
Ocene
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)