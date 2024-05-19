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  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
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  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
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  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
  • ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi

Izdelek ni več na voljo

DryCare AdvancedSušilnik za lase

HP8232/00

4.9
| (235) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi
Zaščitite lase med hitrim sušenjem. Sušilnik za lase ima različne nastavitve hitrosti in temperature. Vsebuje tehnologijo ThermoProtect za hitro sušenje pri stalni negovalni temperaturi in nego z ioni za sijoče in gladke lase.
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

z razpršilnikom za več volumna in 14 mm nastavkom za urejanje.

ThermoProtect omogoča hitro sušenje pri nižji temperaturi

  • ThermoProtect Ionic

  • 2200 W

  • Nega z ioni

  • Razpršilnik za več volumna

Nastavitev temperature ThermoProtect

Nastavitev temperature ThermoProtect

Temperatura s toplotno zaščito omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.

Profesionalna moč 2200 W za popolno pričesko

Profesionalna moč 2200 W za popolno pričesko

Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2200 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje in oblikovanje pričeske.

Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Šest prilagodljivih nastavitev hitrosti in temperature za popoln nadzor

Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da oblikujete popolno pričesko. Šest različnih nastavitev zagotavlja popoln nadzor za natančno oblikovanje po vaši meri.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

235

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

19/05/2024

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Izvrstan uređaj, koji nam služi već skoro 3 godine bezprijekorno. Preporučam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu

16/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Sušilo za kosu

Odličan!!! Inače koristim Philips epilator i peglu za kosu, a sada i sušilo za kosu. Zadovoljna sam svim proizvodima.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu

11/06/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Svima preporučam ,sljedeći je neki novi model kad izađe.

Prednosti

Odličan ,dvije brzine. Brzo osuši košu.

Slabosti

Sve dobro :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced BHD170/00 Hairdryer

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced BHD170/00 Hairdryer

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  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 