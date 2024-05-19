2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
ThermoProtect Ionic
2200 W
Nega z ioni
Razpršilnik za več volumna
Temperatura s toplotno zaščito omogoča optimalno temperaturo sušenja in nudi dodatno zaščito pred pregrevanjem las. Z enako močnim zračnim tokom dobite najboljše rezultate na nežen način.
Profesionalni sušilnik za lase z močjo 2200 W ustvarja močan zračni tok. Kombinacija moči in hitrosti omogoča hitro ter preprosto sušenje in oblikovanje pričeske.
Hitrost in toploto lahko enostavno nastavite, da oblikujete popolno pričesko. Šest različnih nastavitev zagotavlja popoln nadzor za natančno oblikovanje po vaši meri.
4.9
od 5
235
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Njoko
19/05/2024
Hrvatska
Odličan!
Izvrstan uređaj, koji nam služi već skoro 3 godine bezprijekorno. Preporučam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu
Tinka75
16/03/2022
Hrvatska
Preverjen kupec
Sušilo za kosu
Odličan!!! Inače koristim Philips epilator i peglu za kosu, a sada i sušilo za kosu. Zadovoljna sam svim proizvodima.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced HP8232/00 Sušilo za kosu
Tonka AA
11/06/2021
Hrvatska
Odličan!
Svima preporučam ,sljedeći je neki novi model kad izađe.
Prednosti
Odličan ,dvije brzine. Brzo osuši košu.
Slabosti
Sve dobro :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced BHD170/00 Hairdryer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Advanced BHD170/00 Hairdryer
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)