2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
za noge
Žični depilator
Ergonomski ročaj
Zaobljena oblika se odlično prilega roki za udobno odstranjevanje dlačic. Tudi izgleda sijajno!
Depilator ima diske za nežno puljenje tudi samo 0,5 mm dolgih dlačic brez vlečenja kože.
Depilator ima pralno depilacijsko glavo. Glavo lahko snamete in očistite pod tekočo vodo za boljšo higieno
4.7
od 5
318
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
1Choice
06/08/2018
Česká republika
Tento produkt doporučuji.
Strojek mám už 4 roky. Je pravidelně používaný a stále je jako nový. Je skvělý i na cesty kvůli jeho kapesním rozměrům. Vytrhává i malé chloupky a redukuje růst nových. Jako velké plus vidím 2 rychlosti ze začátku jsem používala jen sníženou rychlost než jsem si zvykla na mírnou bolest z epilace. Jako další plus vidím snímatelnost epilační hlavy při čištění pinzet. Velká spokojenost !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Kája
06/08/2018
Česká republika
Velká spokojenost
Mám starší model tohoto výrobku a jsem s ním velice spokojená.Vytrhává krátké chloupky a nohy jsou příjemně hladké.Skvělé je že má výměnné hlavice.Ta holící je opravdu výborná.Mám ještě starý epilátor od philips a ten je stále také perfektní.Až našetřím koupím si Lumea IPL Na výrobky Philips nedám dopustit
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6423/00 Kompaktní epilátor
Pavla1988
03/08/2018
Česká republika
Doporučuji tento produkt
Epilátorem jsem nad míru spokojená. Jeden mám na nohy a jeden menší na citlivější partie. Maximální spokojenost
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Essential HP6420/00 Kompaktní epilátor