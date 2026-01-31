Mrežica za dno z vrhunsko prevleko proti sprijemanju

Edinstveno dno QuickClean košare za pripravo različnih vrst hrane za Philips Airfryer ima prevleko proti sprijemanju, ki omogoča čiščenje v nekaj sekundah, saj preprečuje, da bi se hrana sprijela na dno. Poleg tega je dno enostavno sneti, tako da lahko hitro in natančno očistite celo robove in kote. Dno lahko očistite z vodo iz pipe ali v pomivalnem stroju.