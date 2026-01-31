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Izdelek ni več na voljo
HD9980/20
Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
Edinstvena košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer ima dno v obliki satovja s prevleko proti sprijemanju, ki se enostavno sname in omogoča hitrejše čiščenje. Košara je opremljena tudi z večfunkcijskim pokrovom z zaščito proti brizganju, da boste lahko pripravili še več receptov.
Mrežica proti sprijem./snem. mrežica
Pokrov iz nerjavnega jekla
Primerno za pomivalni stroj
Edinstveno dno QuickClean košare za pripravo različnih vrst hrane za Philips Airfryer ima prevleko proti sprijemanju, ki omogoča čiščenje v nekaj sekundah, saj preprečuje, da bi se hrana sprijela na dno. Poleg tega je dno enostavno sneti, tako da lahko hitro in natančno očistite celo robove in kote. Dno lahko očistite z vodo iz pipe ali v pomivalnem stroju.
Inovativna košara za različne vrste hrane za Philips Airfryer ima edinstveno zasnovo. S preizkusi je bilo ugotovljeno, da zagotavlja najvišjo zmogljivost čiščenja v primerjavi s standardno košaro z mrežico za dno Philips Airfryer.
Vse dele košare za različno hrano lahko pomivate v pomivalnem stroju.
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