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  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer
  • Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionKošara za različne vrste hrane za Airfryer

HD9980/20

Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer

Edinstvena košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer ima dno v obliki satovja s prevleko proti sprijemanju, ki se enostavno sname in omogoča hitrejše čiščenje. Košara je opremljena tudi z večfunkcijskim pokrovom z zaščito proti brizganju, da boste lahko pripravili še več receptov.

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Dno in pokrov QuickClean za hitro in enostavno čiščenje

Košara za kuhanje različnih vrst hrane za Airfryer

  • Mrežica proti sprijem./snem. mrežica

  • Pokrov iz nerjavnega jekla

  • Primerno za pomivalni stroj

Mrežica za dno z vrhunsko prevleko proti sprijemanju

Mrežica za dno z vrhunsko prevleko proti sprijemanju

Edinstveno dno QuickClean košare za pripravo različnih vrst hrane za Philips Airfryer ima prevleko proti sprijemanju, ki omogoča čiščenje v nekaj sekundah, saj preprečuje, da bi se hrana sprijela na dno. Poleg tega je dno enostavno sneti, tako da lahko hitro in natančno očistite celo robove in kote. Dno lahko očistite z vodo iz pipe ali v pomivalnem stroju.

Snemljiva mrežica QuickClean

Snemljiva mrežica QuickClean

Inovativna košara za različne vrste hrane za Philips Airfryer ima edinstveno zasnovo. S preizkusi je bilo ugotovljeno, da zagotavlja najvišjo zmogljivost čiščenja v primerjavi s standardno košaro z mrežico za dno Philips Airfryer.

Vse dele košare za različno hrano lahko pomivate v pomivalnem stroju

Vse dele košare za različno hrano lahko pomivate v pomivalnem stroju

Vse dele košare za različno hrano lahko pomivate v pomivalnem stroju.

Tehnične specifikacije

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