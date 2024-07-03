2 leti garancije
Kovina
Vzmetni pokrov
Svetlobni indikator
1,7 l
Deli iz nerjavnega jekla, primernega za živila (SUS304), poskrbijo za varno in čisto skodelico vode.
Zakriti grelni element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.
Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev s samodejnim izklopom, ko je voda pripravljena.
4.7
od 5
77
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Super proizvod
Najbolje kuhalo do sada! Voda se brzo zagrije, što je super za jutarnju kavu ili čaj. Lagan je za upotrebu i održavanje, a dizajn mu je elegantan i uklapa se u svaku kuhinju. Kamenac se lagano skida i radi super.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
BrunaStar
30/08/2022
Hrvatska
Kuvalo
Najbolje kuvalo koje sam do sada imao. Kuvam 20ak puta dnevno i nikada problema. Koristim prociscenu vodu.
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Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.
HD9350
01/12/2020
Hrvatska
Odličan proizvod
Odličan proizvod...precizna izrada.Preporuka ako želite jednostavan i dobar uređaj.
Prednosti
Jednostavno i praktično
Slabosti
Prekidač za paljenje bi moga biti rješen i praktičnije
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu
25 % večji od običajnega kovinskega grelnika vode Philips HD9320