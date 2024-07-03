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Daily CollectionGrelnik vode

HD9350/96

4.7
| (77) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%
Trpežna zasnova
Trpežen grelnik vode iz nerjavnega jekla, varnega za pripravo hrane, je primeren za dolgotrajno in zanesljivo dnevno uporabo. Philips v ta eleganten grelnik vode z dolgo življenjsko dobo vnaša 60 let zaupanja in strokovnega znanja.
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Za dolgoletno in zanesljivo vsakdanjo uporabo

Trpežna zasnova

  • Kovina

  • Vzmetni pokrov

  • Svetlobni indikator

  • 1,7 l

Nerjaveče jeklo, primerno za živila (SUS304)

Deli iz nerjavnega jekla, primernega za živila (SUS304), poskrbijo za varno in čisto skodelico vode.

Ploščati grelni element za hitro vretje

Ploščati grelni element za hitro vretje

Zakriti grelni element iz nerjavečega jekla zagotavlja hitro vretje in enostavno čiščenje.

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev

Večstopenjski varnostni sistem preprečuje izsušitev s samodejnim izklopom, ko je voda pripravljena.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

77

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod

Najbolje kuhalo do sada! Voda se brzo zagrije, što je super za jutarnju kavu ili čaj. Lagan je za upotrebu i održavanje, a dizajn mu je elegantan i uklapa se u svaku kuhinju. Kamenac se lagano skida i radi super.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Kuvalo

Najbolje kuvalo koje sam do sada imao. Kuvam 20ak puta dnevno i nikada problema. Koristim prociscenu vodu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9350/90 Metalno kuhalo – poklopac s oprugom, svjetl. indik.

01/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odličan proizvod...precizna izrada.Preporuka ako želite jednostavan i dobar uređaj.

Prednosti

Jednostavno i praktično

Slabosti

Prekidač za paljenje bi moga biti rješen i praktičnije

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD9350/91 Kuhalo za vodu

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Omejitve odgovornosti

  1. 25 % večji od običajnega kovinskega grelnika vode Philips HD9320