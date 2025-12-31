Prihranite prostor, kuhajte v kateremkoli kuhinjskem prostoru

Od kuhinje do mize, kuhajte po svoje z indukcijskim kuhalnikom Philips serije 3000. Z 8 močnimi stopnjami segrevanja do 2000 W in 4 priročnimi prednastavljenimi programi zagotavlja enostavno in zanesljivo kuhanje v vsaki kuhinji.