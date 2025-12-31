IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Prihranite prostor, kuhajte v kateremkoli kuhinjskem prostoru
  • Prihranite prostor, kuhajte v kateremkoli kuhinjskem prostoru
  • Prihranite prostor, kuhajte v kateremkoli kuhinjskem prostoru
  • Prihranite prostor, kuhajte v kateremkoli kuhinjskem prostoru
  • Prihranite prostor, kuhajte v kateremkoli kuhinjskem prostoru
  • Prihranite prostor, kuhajte v kateremkoli kuhinjskem prostoru
  • Prihranite prostor, kuhajte v kateremkoli kuhinjskem prostoru
  • Prihranite prostor, kuhajte v kateremkoli kuhinjskem prostoru
  • Prihranite prostor, kuhajte v kateremkoli kuhinjskem prostoru
  • Prihranite prostor, kuhajte v kateremkoli kuhinjskem prostoru

Indukcijski kuhalnik serije 3000Indukcijski kuhalnik Philips serije 3000

HD5830/90

Prihranite prostor, kuhajte v kateremkoli kuhinjskem prostoru
Od kuhinje do mize, kuhajte po svoje z indukcijskim kuhalnikom Philips serije 3000. Z 8 močnimi stopnjami segrevanja do 2000 W in 4 priročnimi prednastavljenimi programi zagotavlja enostavno in zanesljivo kuhanje v vsaki kuhinji.
Poglej vse prednosti

Enostavno kuhanje, zanesljiva zmogljivost, v vsaki kuhinji

Prihranite prostor, kuhajte v kateremkoli kuhinjskem prostoru

  • Zmogljivo delovanje s stopnjami segrevanja do 2000 W

  • Hitra namestitev. Preprosto kuhanje. Enostavno čiščenje.

  • Kuhajte po svoje: 4 prednastavljeni programi, od juh do praženih jedi

  • Varnejša kuhinja s samodejnim izklopom in otroško ključavnico

Takojšnja priprava

Takojšnja priprava

Indukcijski kuhalnik preprosto priključite in lahko začnete kuhati.

Natančen nadzor z 8 stopnjami segrevanja

Natančen nadzor z 8 stopnjami segrevanja

Prilagodite vsakodnevno kuhanje svojim potrebam z 8 nastavljivimi stopnjami moči in temperature. Od počasnega dušenja do hitrega vrenja – uživajte v natančnem nadzoru za okusne in hranljive jedi.

4 intuitivni programi za vsakodnevne obroke

4 intuitivni programi za vsakodnevne obroke

Začnite hitro in kuhajte po svoje s 4 prednastavljenimi programi: vrenje, praženje, juha in nizka temperatura.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki