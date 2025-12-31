2 leti garancije
HD5830/90
Zmogljivo delovanje s stopnjami segrevanja do 2000 W
Hitra namestitev. Preprosto kuhanje. Enostavno čiščenje.
Kuhajte po svoje: 4 prednastavljeni programi, od juh do praženih jedi
Varnejša kuhinja s samodejnim izklopom in otroško ključavnico
Indukcijski kuhalnik preprosto priključite in lahko začnete kuhati.
Prilagodite vsakodnevno kuhanje svojim potrebam z 8 nastavljivimi stopnjami moči in temperature. Od počasnega dušenja do hitrega vrenja – uživajte v natančnem nadzoru za okusne in hranljive jedi.
Začnite hitro in kuhajte po svoje s 4 prednastavljenimi programi: vrenje, praženje, juha in nizka temperatura.
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