2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HD4686/90
1,5 l moči 2400 W
Digitalna nastavitev temperature
Črna
Ohranjanje toplote
Nastavitev temperature na 40, 80, 90 in 100 °C omogoča idealno vodo za pripravo čaja, instant kave, juhe ali rezancev pri želeni temperaturi.
Funkcija ohranjanja toplote ohranja vodo pri nastavljeni temperaturi.
Preklopni pokrov z veliko odprtino za enostavno polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s paro.
3.8
od 5
12
Ocene
Alena123
26/10/2019
Česká republika
Výborná konvice
Konvici máme už 10let a zatím bez poruchy. Jednoduché ovládání a za mě výhoda výklopného víka. Škoda, že tento model už není dostupný.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice
Micha
21/07/2018
Česká republika
Skvělá konvice
Skvělá konvice, stabilní, jednoduché nastavení teploty. Celkem rychlý ohřev. Zatím nejlepší konvice, jakou jsem měla.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice
Jeliman007
02/07/2018
Česká republika
Perfektná a spoľahlivá konvica
Slúži mi už pekných pár rokov (9) a stále funguje, ako keby bola nová! Skutočne perfektný produkt! Mimo iné, ako všetky produkty od Philipsu.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice