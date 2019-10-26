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  • Izjemno okusni topli napitki
  • Izjemno okusni topli napitki
  • Izjemno okusni topli napitki
  • Izjemno okusni topli napitki
  • Izjemno okusni topli napitki
  • Izjemno okusni topli napitki
  • Izjemno okusni topli napitki
  • Izjemno okusni topli napitki
  • Izjemno okusni topli napitki
  • Izjemno okusni topli napitki
  • Izjemno okusni topli napitki
  • Izjemno okusni topli napitki
  • Izjemno okusni topli napitki
  • Izjemno okusni topli napitki

Izdelek ni več na voljo

Pure Essentials CollectionGrelnik vode

HD4686/90

3.8
| (12) Ocene
Izjemno okusni topli napitki
Da zagotovite najboljši okus, tople napitke pripravite pri idealni temperaturi: za zeleni čaj potrebujete vodo temperature do 80 °C, za instant kavo 90 °C, črni čaj, vročo čokolado ali juho pa 100 °C. Izberite pravo nastavitev grelnika vode in uživajte ob najljubšem napitku.
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Z optimalnimi nastavitvami temperature za vaš napitek

Izjemno okusni topli napitki

  • 1,5 l moči 2400 W

  • Digitalna nastavitev temperature

  • Črna

  • Ohranjanje toplote

Digitalna nastavitev temperature na 40, 80, 90 in 100 °C

Digitalna nastavitev temperature na 40, 80, 90 in 100 °C

Nastavitev temperature na 40, 80, 90 in 100 °C omogoča idealno vodo za pripravo čaja, instant kave, juhe ali rezancev pri želeni temperaturi.

Funkcija ohranjanja toplote ohranja vodo pri nastavljeni temperaturi

Funkcija ohranjanja toplote ohranja vodo pri nastavljeni temperaturi

Funkcija ohranjanja toplote ohranja vodo pri nastavljeni temperaturi.

Preklopni pokrov z veliko odprtino za enostavno polnjenje in čiščenje

Preklopni pokrov z veliko odprtino za enostavno polnjenje in čiščenje

Preklopni pokrov z veliko odprtino za enostavno polnjenje in čiščenje ter zaščito pred stikom s paro.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

3.8

od 5

12

Ocene

4

26/10/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná konvice

Konvici máme už 10let a zatím bez poruchy. Jednoduché ovládání a za mě výhoda výklopného víka. Škoda, že tento model už není dostupný.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

21/07/2018

Česká republika

Česká republika

Skvělá konvice

Skvělá konvice, stabilní, jednoduché nastavení teploty. Celkem rychlý ohřev. Zatím nejlepší konvice, jakou jsem měla.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

02/07/2018

Česká republika

Česká republika

Perfektná a spoľahlivá konvica

Slúži mi už pekných pár rokov (9) a stále funguje, ako keby bola nová! Skutočne perfektný produkt! Mimo iné, ako všetky produkty od Philipsu.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD4686/90 Varná konvice

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