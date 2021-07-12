2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Opekač z 2 izjemno širokima režama
Vgrajen aparat za pogrevanje žemljic
Črna
Mehanizem za samodejno centriranje popolnoma poravna vsako rezino za enakomerno popečenost, ne glede na debelino.
Po želji nastavite temperaturo in popecite kruhke, kot ste si jih zaželeli.
Ta funkcija omogoča varen dvig manjših kosov kruha
4.9
od 5
63
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Biblik
12/07/2021
Česká republika
Del promocije
Nadšené děti
Výrobek vypadá na první i další pohled bytelně a kvalitně. Po vybalení jsem se s výrobkem a jeho funkcemi chtěla seznámit nejprve z manuálu, bohužel chyběl český návod, ještě že jsem z generace uživatelů kterým slovenština problém nedělá (ta tam byla). Děti byly nadšené, že mají opečený toust jako na dovolené, dokonce topinkovač zvládnou ovládat sami, tak je to jednoduché a nezahřívá se po obvodu, ale pouze uvnitř. Super je 7st.regulace propečení, ohřev pečiva a rovnoměrné opečení slabých plátků i silných krajíců chleba, fajn by byl delší kabel.
Prednosti
Nastavení propečení, stopka, možnost opečení slabého i silného chleba, toustovač se vůbec nezahřívá po obvodu, jednoducha obsluha, miska na drobky jde snadno vyjímatelná.
Slabosti
Krátký přívodní kabel, papírový manuál není v češtině, nestíhám opékat dost rychle jak děti jedí ;)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač
Freyacz
10/07/2021
Česká republika
Del promocije
Recenze na topinkovač
Funkce výrobku jsou skvělé, zároveň má moc hezký vzhled. Moc se nám líbí nástavec na rozpékání a velký otvor i na větší nebo silnější plátky chleba. Pečivo je rovnoměrně opečené od jemného až po křupavé.
Prednosti
Jednoduchá obsluha, rychlý, velké otvory na chleba, hezký vzhled, nástavec na rozpékání
Slabosti
Nemáme co vytknout
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač
Pravnicka1
10/07/2021
Česká republika
Del promocije
Skvělý topinkovač
Topinkovač u nás v rodině využíváme každé ráno. Náš starý se nám před par měsíci rozbil a tak jsme nějakou dobu opékali chléb jen v troubě, ale s tímto se ani jedno nedá vůbec srovnávat. Topinkovač si chléb podrží tak, aby se propekl rovnoměrně, což velmi oceňuji. Zároveň má 7 stupňů propečení, takže si vybere každý (na mém starém topinkovači mi vadilo, ze i na stupeň 2 propekl chléb až moc, tady stupeň 2 opravdu odpovídá pouze lehkému propečení). Super je i funkce rozpékání pečiva, není pak vůbec tvrdé a netrvá to dlouho. Topinkovač má ve spodní části vyjímatelný tácek, kam padají drobky zevnitř, a který se dá jednoduše vytáhnout po každém použití. Toto je za mě jedna z nejlepších funkci topinkovače, velmi to usnadní údržbu. Kladné hodnotím i design, ale to je u produktu Phillips zvykem. Nechala jsem si ho stát na kuchyňské lince, vypadá opravdu krásně. Jen je na něm tedy vidět každý otisk prstu, ale to je úděl nerezu. Celkově jsem velmi spokojená a ráda doporučím dále.
Prednosti
Rovnoměrné propečení Mnoho stupňů propečení Funkce rozmrazování Funkce stop Vyjímatelný tácek na drobky Držáky na pečivo Design
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač
10 % širša reža v primerjavi s predhodnim modelom (HD2630)