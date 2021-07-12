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  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
  • Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionOpekač

HD2637/90

4.9
| (63) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino
10 % širši reži* in samonastavljivi nosilci tanke ali na roko narezane debele rezine vedno držijo na mestu v idealnem sredinskem položaju, zato so vedno enakomerno zapečene.
Poglej vse prednosti

V zelo široki reži lahko vstavite debele ali tanke rezine

Odličen hrustljav opečen kruhek, ne glede na debelino

  • Opekač z 2 izjemno širokima režama

  • Vgrajen aparat za pogrevanje žemljic

  • Črna

Zelo široka reža je primerna za debele ali tanke, sveže ali zamrznjene rezine.

Zelo široka reža je primerna za debele ali tanke, sveže ali zamrznjene rezine.

Mehanizem za samodejno centriranje popolnoma poravna vsako rezino za enakomerno popečenost, ne glede na debelino.

7 nastavljivih stopenj regulatorja zapečenosti

Po želji nastavite temperaturo in popecite kruhke, kot ste si jih zaželeli.

Visok dvig za varno odstranjevanje manjših kosov kruha

Visok dvig za varno odstranjevanje manjših kosov kruha

Ta funkcija omogoča varen dvig manjših kosov kruha

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

63

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

12/07/2021

Česká republika

Česká republika

Nadšené děti

Výrobek vypadá na první i další pohled bytelně a kvalitně. Po vybalení jsem se s výrobkem a jeho funkcemi chtěla seznámit nejprve z manuálu, bohužel chyběl český návod, ještě že jsem z generace uživatelů kterým slovenština problém nedělá (ta tam byla). Děti byly nadšené, že mají opečený toust jako na dovolené, dokonce topinkovač zvládnou ovládat sami, tak je to jednoduché a nezahřívá se po obvodu, ale pouze uvnitř. Super je 7st.regulace propečení, ohřev pečiva a rovnoměrné opečení slabých plátků i silných krajíců chleba, fajn by byl delší kabel.

Prednosti

Nastavení propečení, stopka, možnost opečení slabého i silného chleba, toustovač se vůbec nezahřívá po obvodu, jednoducha obsluha, miska na drobky jde snadno vyjímatelná.

Slabosti

Krátký přívodní kabel, papírový manuál není v češtině, nestíhám opékat dost rychle jak děti jedí ;)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

10/07/2021

Česká republika

Česká republika

Recenze na topinkovač

Funkce výrobku jsou skvělé, zároveň má moc hezký vzhled. Moc se nám líbí nástavec na rozpékání a velký otvor i na větší nebo silnější plátky chleba. Pečivo je rovnoměrně opečené od jemného až po křupavé.

Prednosti

Jednoduchá obsluha, rychlý, velké otvory na chleba, hezký vzhled, nástavec na rozpékání

Slabosti

Nemáme co vytknout

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

10/07/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý topinkovač

Topinkovač u nás v rodině využíváme každé ráno. Náš starý se nám před par měsíci rozbil a tak jsme nějakou dobu opékali chléb jen v troubě, ale s tímto se ani jedno nedá vůbec srovnávat. Topinkovač si chléb podrží tak, aby se propekl rovnoměrně, což velmi oceňuji. Zároveň má 7 stupňů propečení, takže si vybere každý (na mém starém topinkovači mi vadilo, ze i na stupeň 2 propekl chléb až moc, tady stupeň 2 opravdu odpovídá pouze lehkému propečení). Super je i funkce rozpékání pečiva, není pak vůbec tvrdé a netrvá to dlouho. Topinkovač má ve spodní části vyjímatelný tácek, kam padají drobky zevnitř, a který se dá jednoduše vytáhnout po každém použití. Toto je za mě jedna z nejlepších funkci topinkovače, velmi to usnadní údržbu. Kladné hodnotím i design, ale to je u produktu Phillips zvykem. Nechala jsem si ho stát na kuchyňské lince, vypadá opravdu krásně. Jen je na něm tedy vidět každý otisk prstu, ale to je úděl nerezu. Celkově jsem velmi spokojená a ráda doporučím dále.

Prednosti

Rovnoměrné propečení Mnoho stupňů propečení Funkce rozmrazování Funkce stop Vyjímatelný tácek na drobky Držáky na pečivo Design

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HD2637/90 Topinkovač

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  1. 10 % širša reža v primerjavi s predhodnim modelom (HD2630)