2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 reži
Kompaktno
Bel in bež
Pogrevanje
2 široki reži za tanke ali debele rezine popečenega kruha.
4 funkcije v 1 (pogrevanje/odmrzovanje/preklic/7 stopenj zapečenosti).
Pogrevanje opečenega kruha v nekaj sekundah.
4.9
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
rad19
03/10/2019
Česká republika
kvalitní výrobek
Kvalitní materiál,časovač pro dobu opékání toustů,vyjímatelný tácek na drobky.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD2595/00 Topinkovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD2595/00 Topinkovač
TeXniKK
26/10/2021
Україна
Очень надежный и простой тостер
Очень надежный тостер, работает уже более 4х лет без проблем. Прост в использовании. Также были удивлены тем, что он нормально переносит пониженное напряжение электросети, при котором тостеры других производителей отказывались включаться
Prednosti
Надежный
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2595/00 Тостер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2595/00 Тостер
Offff
02/05/2021
România
Preverjen kupec
Bun
Prăjește bine și ușor de folosit, raport calitate preț- excelent
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00