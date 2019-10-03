IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
  • Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionOpekač

HD2595/00

4.9
| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
S tem kompaktnim opekačem bo okusen vsak vaš popečeni kruhek. Opremljen je z dvema velikima režama za kruh z nastavljivo širino za enakomerno popečenost in nastavljivim regulatorjem zapečenosti za popečene kruhke po vašem okusu. Snemljiv pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.
Poglej vse prednosti

Kompaktna zasnova z 2 režama in funkcijo za pogrevanje

Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh

  • 2 reži

  • Kompaktno

  • Bel in bež

  • Pogrevanje

2 široki reži za rezine popečenega kruha

2 široki reži za rezine popečenega kruha

2 široki reži za tanke ali debele rezine popečenega kruha.

4 funkcije v 1 (pogrevanje/odmrzovanje/preklic/7 stopenj zapečenosti)

4 funkcije v 1 (pogrevanje/odmrzovanje/preklic/7 stopenj zapečenosti)

4 funkcije v 1 (pogrevanje/odmrzovanje/preklic/7 stopenj zapečenosti).

Pogrevanje opečenega kruha v nekaj sekundah

Pogrevanje opečenega kruha v nekaj sekundah

Pogrevanje opečenega kruha v nekaj sekundah.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

11

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

03/10/2019

Česká republika

Česká republika

kvalitní výrobek

Kvalitní materiál,časovač pro dobu opékání toustů,vyjímatelný tácek na drobky.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD2595/00 Topinkovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Kolekce Daily HD2595/00 Topinkovač

26/10/2021

Україна

Україна

Очень надежный и простой тостер

Очень надежный тостер, работает уже более 4х лет без проблем. Прост в использовании. Также были удивлены тем, что он нормально переносит пониженное напряжение электросети, при котором тостеры других производителей отказывались включаться

Prednosti

Надежный

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2595/00 Тостер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2595/00 Тостер

02/05/2021

România

România

Preverjen kupec

Bun

Prăjește bine și ușor de folosit, raport calitate preț- excelent

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Prăjitor de pâine Daily Collection HD2595/00

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki