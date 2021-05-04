2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Rezila iz nerjavečega jekla
13 nastavitev dolžine
75 minut brezžične upor./8 ur polnjenja
Torbica, škarje in glavnik za brado
Naš strižnik Philips z novim in inovativnim glavnikom je zasnovan tako, da preprečuje nabiranje las na strižniku, da lahko neprekinjeno strižete od začetka do konca.
Strižnik Philips serije 3000 z napredno tehnologijo DualCut nudi največjo natančnost. Opremljen je z dvakrat več rezili, ki ostanejo ostra kot prvega dne.
Samoostrilna jeklena rezila so neverjetno vzdržljiva. Tudi po 5 letih še vedno strižejo z enako natančnostjo kot prvega dne.
4.7
od 5
67
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
jelen
04/05/2021
Česká republika
Super , super
Je to super zastřihovač , používám bez problémů , stříhám vlasy na délku 11mm , zastřihuji kotlety, snadno se vyčistí , zatím mě nezklamal .
Prednosti
jednoduchá obsluha , velká výdrž baterie, rychlé nabíjení baterie, snadné čištění , velký výběr délky vlasů ke stříhání ,
Slabosti
zatím žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
1Franta1
25/12/2019
Česká republika
Preverjen kupec
Výrobek má skvělé hodnoty
Má ergonomický tvar výrobku, doporučuji všem známým, prostě je O.K.
Prednosti
Prostě O.K.
Slabosti
Nejsou
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů
TanyaSTM
27/04/2023
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Виріб гарний.
Якісно, багатофункціонально, зручно, сучасно, модно.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024
Hitrejše striženje brez nabiranja las – preizkušeno s striženjem las dolžine do 19 mm; v primerjavi s starejšim modelom glavnika
Striže dvakrat hitreje – v primerjavi s starejšim Philipsovim modelom