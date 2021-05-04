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  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
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  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje
  • Enostavno, enakomerno striženje

Izdelek ni več na voljo

Hairclipper series 3000Strižnik

HC3535/15

4.7
| (67) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 95%
Enostavno, enakomerno striženje
Hitro in enostavno do pričeske. Tehnologija DualCut s samoostrilnimi rezili omogoča dvakrat hitrejše rezanje.* Tehnologija Trim-n-Flow vključuje glavnik, ki preprečuje nabiranje las, zato boste želeni videz dosegli brez prekinitev.
Poglej vse prednosti

The world's most preferred electric male grooming brand1

Hitrejše rezanje brez nabiranja las*

Enostavno, enakomerno striženje

  • Rezila iz nerjavečega jekla

  • 13 nastavitev dolžine

  • 75 minut brezžične upor./8 ur polnjenja

  • Torbica, škarje in glavnik za brado

Tehnologija Trim-n-Flow za neprekinjeno striženje

Tehnologija Trim-n-Flow za neprekinjeno striženje

Naš strižnik Philips z novim in inovativnim glavnikom je zasnovan tako, da preprečuje nabiranje las na strižniku, da lahko neprekinjeno strižete od začetka do konca.

Največja natančnost z dvakrat več rezili

Največja natančnost z dvakrat več rezili

Strižnik Philips serije 3000 z napredno tehnologijo DualCut nudi največjo natančnost. Opremljen je z dvakrat več rezili, ki ostanejo ostra kot prvega dne.

Za popolno in varno prirezovanje

Za popolno in varno prirezovanje

Samoostrilna jeklena rezila so neverjetno vzdržljiva. Tudi po 5 letih še vedno strižejo z enako natančnostjo kot prvega dne.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

67

Ocene

95%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Super , super

Je to super zastřihovač , používám bez problémů , stříhám vlasy na délku 11mm , zastřihuji kotlety, snadno se vyčistí , zatím mě nezklamal .

Prednosti

jednoduchá obsluha , velká výdrž baterie, rychlé nabíjení baterie, snadné čištění , velký výběr délky vlasů ke stříhání ,

Slabosti

zatím žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů

25/12/2019

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výrobek má skvělé hodnoty

Má ergonomický tvar výrobku, doporučuji všem známým, prostě je O.K.

Prednosti

Prostě O.K.

Slabosti

Nejsou

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Zastřihovač vlasů

27/04/2023

Україна

Україна

Preverjen kupec

Виріб гарний.

Якісно, багатофункціонально, зручно, сучасно, модно.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Hairclipper series 3000 HC3535/15 Машинка для підстригання волосся

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  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024 

  1. Hitrejše striženje brez nabiranja las – preizkušeno s striženjem las dolžine do 19 mm; v primerjavi s starejšim modelom glavnika

  2. Striže dvakrat hitreje – v primerjavi s starejšim Philipsovim modelom