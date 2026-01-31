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FWM154/12
Obsedeni z zvokom
Iztisnite najboljše iz glasbe s Philipsovim mini glasbenim stolpom z dvosmernim sistemom zvočnikov Bass Reflex za bogat zvok. Prilagodite ravnovesje različnim glasbenim zvrstem in optimirajte zvočne nastavitve s funkcijo Digital Sound Control.
40 W
Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.
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Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.
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