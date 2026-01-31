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Izdelek ni več na voljo

Mini glasbeni stolp

FWM154/12

Obsedeni z zvokom

Iztisnite najboljše iz glasbe s Philipsovim mini glasbenim stolpom z dvosmernim sistemom zvočnikov Bass Reflex za bogat zvok. Prilagodite ravnovesje različnim glasbenim zvrstem in optimirajte zvočne nastavitve s funkcijo Digital Sound Control.

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Obsedeni z zvokom

  • 40 W

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

Kasetofon s samodejno ustavitvijo

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Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Tehnične specifikacije

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