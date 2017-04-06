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Izdelek ni več na voljo

PowerLifeSesalnik z vrečko

FC8458/91

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Popolna zmogljivost
Vrhunski rezultati na vseh vrstah tal s sesalnikom Philips PowerLife z inovativnim nastavkom TriActive.
Poglej vse prednosti

Manjša poraba energije

Popolna zmogljivost

  • 1500 W

  • Nastavek Tri-Active

3-litrske vrečke s-bag za dolgotrajno učinkovitost

3-litrske vrečke s-bag za dolgotrajno učinkovitost

Philipsov sesalnik z veliko prostornino lahko bolje izkoristite, saj vam ni treba tako pogosto menjati vrečk.

Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na želeno višino.

S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

06/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

bomba

Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom

01/07/2020

България

България

Подходяща за дом с домашни любимци.

Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

26/04/2017

България

България

Preverjen kupec

Чудесен е

Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка

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