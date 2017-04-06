2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
1500 W
Nastavek Tri-Active
Philipsov sesalnik z veliko prostornino lahko bolje izkoristite, saj vam ni treba tako pogosto menjati vrečk.
Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na želeno višino.
Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
robinhud
06/04/2017
Hrvatska
bomba
Pravo dobar usisivač, kuplje na rasprodaji ali me totalno iznenadio koliko je dobar, majstor digne tepih, nesmijes ga na najjače stavit kako je dobar. tiho radi, lagan, rukovanje s njim je milina od jednostavnosti. SVAKA PREPORUKA. JEFTIN A SUPER DOBAR
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8458/91 Usisavač s vrećicom
Klermans
01/07/2020
България
Подходяща за дом с домашни любимци.
Дълго избиран продукт, на който всички вкъщи се радват. Подходящ за почистване на килими с дълги косми и постоянно отделяне на козина от домашни любимци. И трите накрайника са устойчиви, тялото и моторът не загряват прекалено след продължително ползване и шумът, който произвежда е в нормални граници. Лесна за почистване и достъпна като ценова конкурентност на пазара. Със семейството ни ползваме този продукт вече три години и сме доволни. Бих могла да споделя и няколко забележки: корпусът на тялото е пластмасов (произведен в Румъния), в сравнение с този друга така прахосмукачка, закупена от ОАЕ преди 6 години, на която тялото е направено в Англия и изключително устойчиво с двойно уплътнение на корпуса. Не бих могла да предположа дали това разпраделение на продуктите на една марка ФИЛИПС е на база регионална достъпност или не, но отчитам, че нивото на производство е различно. Въпреки това препоръчвам.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Мина99
26/04/2017
България
Preverjen kupec
Чудесен е
Лек, удобен, ефективен. доволна съм. Прекрасен дизайн, лесен за употреба.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8458/91 Прахосмукачка с торбичка