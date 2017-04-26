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Izdelek ni več na voljo

PowerLifeSesalnik z vrečko

FC8453/91

4.1
| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
Popolna zmogljivost
Vrhunski rezultati na vseh vrstah tal s sesalnikom Philips PowerLife z inovativnim nastavkom TriActive.
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Manjša poraba energije

Popolna zmogljivost

  • 1500 W

  • Nastavek Tri-Active

3-litrske vrečke s-bag za dolgotrajno učinkovitost

3-litrske vrečke s-bag za dolgotrajno učinkovitost

Philipsov sesalnik z veliko prostornino lahko bolje izkoristite, saj vam ni treba tako pogosto menjati vrečk.

Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na želeno višino.

S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.1

od 5

9

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

26/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

ODLICAN PROIZVOD

Svida mi se jako i kvaliteta i dizajn i boja,jacina i karakteristike,ne pregrijava se lako.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

11/04/2017

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Odličan usisavač

Usisavač Philips PowerLife FC8453/91 zaista je odličan - ima izrazito jaku usisinu snagu i izvrstan je za tepihe, što mi je bilo presudno kod kupnje proizvoda. Osim toga naglasila bih da nije bučan, lako se prenosi i čisti.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom

18/06/2020

България

България

Страхотна прахосмукачка.

Отлична прахосмукачка, работи добре. Много сме доволни.

Prednosti

Практична е.

Slabosti

Трудно намирам торбички.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка

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