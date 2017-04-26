2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
1500 W
Nastavek Tri-Active
Philipsov sesalnik z veliko prostornino lahko bolje izkoristite, saj vam ni treba tako pogosto menjati vrečk.
Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na želeno višino.
Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.
4.1
od 5
9
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
CIZMICA81
26/04/2017
Hrvatska
Preverjen kupec
ODLICAN PROIZVOD
Svida mi se jako i kvaliteta i dizajn i boja,jacina i karakteristike,ne pregrijava se lako.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
IvanaZg
11/04/2017
Hrvatska
Preverjen kupec
Odličan usisavač
Usisavač Philips PowerLife FC8453/91 zaista je odličan - ima izrazito jaku usisinu snagu i izvrstan je za tepihe, što mi je bilo presudno kod kupnje proizvoda. Osim toga naglasila bih da nije bučan, lako se prenosi i čisti.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8453/91 Usisavač s vrećicom
ivosim
18/06/2020
България
Страхотна прахосмукачка.
Отлична прахосмукачка, работи добре. Много сме доволни.
Prednosti
Практична е.
Slabosti
Трудно намирам торбички.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PowerLife FC8453/91 Прахосмукачка с торбичка