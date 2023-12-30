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  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube
  • Učinkovita para zgladi vse gube

Izdelek ni več na voljo

Serija 3000Parni likalnik

DST3031/20

1.5
| (2) Ocene
Učinkovita para zgladi vse gube
Naš parni likalnik serije 3000 omogoča enostavno likanje z učinkovitim izpustom pare, ki zgladi tudi trdovratne gube. Keramična likalna plošča zagotavlja gladko drsenje, 300-mililitrska posoda za vodo pa je dovolj velika za likanje manjših količin oblačil brez dolivanja.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Izpust pare do 180 g

Učinkovita para zgladi vse gube

  • 2400 W moči

  • Neprekinjen izpust pare 40 g/min

  • Dodaten 180-gramski izpust pare

  • Keramika

Do 180-gramski dodaten izpust pare za dodatno moč

Močan dodaten izpust pare vam daje dodatno moč za globlje prodrtje v tkanino in enostavno glajenje trdovratnih gub.

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min za nespremenljivo zmogljivost

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min za nespremenljivo zmogljivost

Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše glajenje gub.

2400 W za hitro segrevanje

2400 W za hitro segrevanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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1.5

od 5

2

Ocene

5
4
3

30/12/2023

Česká republika

Česká republika

Nepříjemný zvuk

Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .

Prednosti

Je výhodou to, že je funkční??

Slabosti

při napařování vydává nepříjemný zvuk.

Ta ocena je bila podana za 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

Ta ocena je bila podana za 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička

25/07/2023

Hrvatska

Hrvatska

LOŠA PEGLA

Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !

Slabosti

Loše stopalo pegle

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

Ta ocena je bila podana za Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo

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