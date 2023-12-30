2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
DST3031/20
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2400 W moči
Neprekinjen izpust pare 40 g/min
Dodaten 180-gramski izpust pare
Keramika
Močan dodaten izpust pare vam daje dodatno moč za globlje prodrtje v tkanino in enostavno glajenje trdovratnih gub.
Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše glajenje gub.
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.
1.5
od 5
2
Ocene
Cypr
30/12/2023
Česká republika
Nepříjemný zvuk
Při použití nasávání vody (zmáčknutí tlačítka pod rukojetí žehličky) vydává nepříjemný zvuk .
Prednosti
Je výhodou to, že je funkční??
Slabosti
při napařování vydává nepříjemný zvuk.
Ta ocena je bila podana za 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
Ta ocena je bila podana za 3000 Series DST3031/20 Parní žehlička
Nivi76
25/07/2023
Hrvatska
LOŠA PEGLA
Razočarenje, Philips pegla koja se lijepi za robu i gužva je pa stalno odižete peglu od tkanine tako da nakon pola sata peglanja imate upalu mišića. Ne preporučam !
Slabosti
Loše stopalo pegle
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo
Ta ocena je bila podana za Serija 3000 DST3031/20 Parno glačalo