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Izdelek ni več na voljo
Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
Vrata USB za polnjenje
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.
4.4
od 5
18
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Canvas
01/06/2018
Česká republika
Doporučuji
Jednoduchý design, jednoduché ovládání, překvapivý výkon na relativně malou sestavu. BT funguje perfektně (spárování s mobilem nebo NB otázka pár vteřin). Jediná výtka, nezobrazuje informace o přehrávaných skladbách (CD, USB) a také nezobrazuje informace o naladěné radiostanici (ani název, ani informace o přehrávaných skladbách). Tato funkce ale není uvedena, takže to není chyba spotřebiče. Výborný poměr výkon/cena. Mohu jen doporučit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2310 Hudební mikrosystém
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2310 Hudební mikrosystém
ion1001
25/12/2020
România
Foarte practic !
Ma conectez la ele prin bluetooth atat cu orice smartphone cat si cu desktopul sau laptopurile. Poti pune muzica de pe un dtick USB sau chiar (pentru "nostalgici") de pe CD-uri cu mp3 sau audio ... Calitatea sunetului in boxe este in regula (pentru urechi nepretentioase, consider ca se aude mai mult decat decent). Cineva se plangea de volum, poate a avut ghinion cu vreo defectiune, eu cu volumul la maxim nu pot sta in camera, se aude tare intr-o sufragerie de bloc.
Prednosti
Conectarea BT, citire mp3 de pe stick sau CD.
Slabosti
Nu am gasit.
Ta ocena je bila podana za BTM2310 Microsistem muzical
Ta ocena je bila podana za BTM2310 Microsistem muzical
cocolosh
29/05/2020
România
Preverjen kupec
Excelent pentru apartament
Îmi place că este compact, funcții utile, citește diverse formate (am descoperit cu ocazia asta un CD vechi cu mp3-uri). Firele boxelor sunt cam scurte dar depinde cum le pozitionezi.
Prednosti
Sunet clar, receptie radio excelentă
Slabosti
Fire scurte de la unitate la boxe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2310 Microsistem muzical
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BTM2310 Microsistem muzical