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  • Sprostite se ob odlični glasbi
  • Sprostite se ob odlični glasbi
  • Sprostite se ob odlični glasbi

Izdelek ni več na voljo

Mikro glasbeni sistem

BTM2310/12

4.4
| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%
Sprostite se ob odlični glasbi
Poslušajte skladbe iz pametnega telefona, pretakajte glasbeno knjižnico prek povezave Bluetooth in predvajajte plošče MP3-CD na tem kompaktnem, vsestranskem Philipsovem glasbenem sistemu. Z vrati USB za polnjenje polnite vse svoje naprave, od pametnih telefonov do tabličnih računalnikov.
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Obsedeni z zvokom

Sprostite se ob odlični glasbi

  • Bluetooth®

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Vrata USB za polnjenje

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Največja izhodna moč 15 W

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW

Kratico MP3 uporabljamo za format "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3 palci)". MP3 je revolucionarna tehnologija stiskanja, s pomočjo katere lahko velike digitalne glasbene datoteke skrčimo kar za 10-krat, ne da bi pri tem ogrozili njihovo kakovost. MP3 je danes standardni format stiskanja avdio zapisov za uporabo na spletu, saj omogoča hiter in enostaven prenos datotek.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

18

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

01/06/2018

Česká republika

Česká republika

Doporučuji

Jednoduchý design, jednoduché ovládání, překvapivý výkon na relativně malou sestavu. BT funguje perfektně (spárování s mobilem nebo NB otázka pár vteřin). Jediná výtka, nezobrazuje informace o přehrávaných skladbách (CD, USB) a také nezobrazuje informace o naladěné radiostanici (ani název, ani informace o přehrávaných skladbách). Tato funkce ale není uvedena, takže to není chyba spotřebiče. Výborný poměr výkon/cena. Mohu jen doporučit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2310 Hudební mikrosystém

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2310 Hudební mikrosystém

25/12/2020

România

România

Foarte practic !

Ma conectez la ele prin bluetooth atat cu orice smartphone cat si cu desktopul sau laptopurile. Poti pune muzica de pe un dtick USB sau chiar (pentru "nostalgici") de pe CD-uri cu mp3 sau audio ... Calitatea sunetului in boxe este in regula (pentru urechi nepretentioase, consider ca se aude mai mult decat decent). Cineva se plangea de volum, poate a avut ghinion cu vreo defectiune, eu cu volumul la maxim nu pot sta in camera, se aude tare intr-o sufragerie de bloc.

Prednosti

Conectarea BT, citire mp3 de pe stick sau CD.

Slabosti

Nu am gasit.

Ta ocena je bila podana za BTM2310 Microsistem muzical

Ta ocena je bila podana za BTM2310 Microsistem muzical

29/05/2020

România

România

Preverjen kupec

Excelent pentru apartament

Îmi place că este compact, funcții utile, citește diverse formate (am descoperit cu ocazia asta un CD vechi cu mp3-uri). Firele boxelor sunt cam scurte dar depinde cum le pozitionezi.

Prednosti

Sunet clar, receptie radio excelentă

Slabosti

Fire scurte de la unitate la boxe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2310 Microsistem muzical

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BTM2310 Microsistem muzical

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