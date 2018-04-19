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Izdelek ni več na voljo

brezžični prenosni zvočnik

BT2200B/00

5

| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Zvočnik, ki je pripravljen na vse pustolovščine

Trpežni in vodoodporni brezžični zvočnik lahko vedno vzamete s seboj, saj ga lahko uporabljate doma ali na prostem, v zraku ali na tleh, v dežju ali soncu. Je zmogljiv in trpežen.

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Zvočnik, ki je pripravljen na vse pustolovščine

  • Bluetooth®

  • Vgrajen mikrofon za klice

  • Polnilna baterija

Za nošenje kamorkoli uporabite svoj pas

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Trpežno, vodoodporno in plavajoče, narejeno za uporabo na prostem

Trpežno, vodoodporno in plavajoče, narejeno za uporabo na prostem

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

03/07/2016

Polska

Polska

Pozytywnie zaskoczony

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

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