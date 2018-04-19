Izdelek ni več na voljo
Zvočnik, ki je pripravljen na vse pustolovščine
Trpežni in vodoodporni brezžični zvočnik lahko vedno vzamete s seboj, saj ga lahko uporabljate doma ali na prostem, v zraku ali na tleh, v dežju ali soncu. Je zmogljiv in trpežen.
Bluetooth®
Vgrajen mikrofon za klice
Polnilna baterija
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
Trpežno, vodoodporno in plavajoče, narejeno za uporabo na prostem
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
BAZ111
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
DragDay7
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
GTRX8
03/07/2016
Polska
Pozytywnie zaskoczony
Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy