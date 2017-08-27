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Izdelek ni več na voljo
DryCare Essential
Ionska tehnologija
Z novo zasnovo ventilatorja lahko dosežete učinkovitost sušenja, primerljivo s sušilnikom za lase moči 2100 W (hitrost sušenja približno 5 g/min), vendar s porabo energije samo 1600 W. To pa pomeni 23 % prihranek energije*
Pričesko oblikujte z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.
Sušilniki s funkcijo enakomernega segrevanja imajo edinstveno zasnovan odvod zraka, ki zagotavlja, da je toplota med sušenjem po laseh vedno porazdeljena enakomerno – tudi pri visokih temperaturah – in preprečuje nastanek vročih mest. Tako so lasje kar najbolje zaščiteni pred pregrevanjem in ostanejo zdravi ter sijoči.
4.8
od 5
79
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Nina3
27/08/2017
Hrvatska
Ovaj proizvod štedi energiju
Jako sam zadovoljna ovim sušilom za kosu. Obavlja svoj posao kako treba. Sušenje kose je jako brzo gotovo zbog velike snage, a velika prednost je to što je energetski učinkovit. Također, sprječava stvaranje elektriciteta pa mi je kosa nakon sušenja ravna i glatka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD029/00 Energetski učinkovito sušilo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD029/00 Energetski učinkovito sušilo
Romanelo2
09/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
VÝBORNÝ
Fén mi zcela vyhovuje. Za málo peněz hodně muziky ;-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů
=Rus=
27/01/2022
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Нормальный фен
Работает. Не ломается. Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.
Prednosti
Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.
Slabosti
Нет
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен
XXX (Preserve up to 95% of hair moisture)
v primerjavi s sušilnikom za lase Philips 2100 W (HP8230, IEC61855)