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  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
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  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije
  • Hitro sušenje za manjšo porabo energije

Izdelek ni več na voljo

DryCare EssentialEnergijsko učinkovit sušilnik za lase

BHD029/00

4.8
| (79) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Hitro sušenje za manjšo porabo energije
Philips DryCare Essential je opremljen z inovativno zasnovanim ventilatorjem in doseže učinkovitost sušenja, primerljivo z 2100 W sušilnikom, pri čemer porabi le 1600 W energije.*
Poglej vse prednosti
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Preserve up to 95% of hair moisture1

Hitro sušenje za manjšo porabo energije

  • DryCare Essential

  • Ionska tehnologija

Učinkovitost sušenja 2100 W s porabo energije 1600 W

Učinkovitost sušenja 2100 W s porabo energije 1600 W

Z novo zasnovo ventilatorja lahko dosežete učinkovitost sušenja, primerljivo s sušilnikom za lase moči 2100 W (hitrost sušenja približno 5 g/min), vendar s porabo energije samo 1600 W. To pa pomeni 23 % prihranek energije*

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Oblikovanje z ioni za sijočo in gladko pričesko

Pričesko oblikujte z ioni. Negativno nabiti ioni preprečujejo statično naelektrenost, negujejo lase in zgladijo lasno povrhnjico, kar okrepi sijaj las. Rezultat so čudoviti, sijoči in gladki lasje brez kodrov.

Manj pregrevanja z enakomernim segrevanjem

Manj pregrevanja z enakomernim segrevanjem

Sušilniki s funkcijo enakomernega segrevanja imajo edinstveno zasnovan odvod zraka, ki zagotavlja, da je toplota med sušenjem po laseh vedno porazdeljena enakomerno – tudi pri visokih temperaturah – in preprečuje nastanek vročih mest. Tako so lasje kar najbolje zaščiteni pred pregrevanjem in ostanejo zdravi ter sijoči.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

79

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

27/08/2017

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod štedi energiju

Jako sam zadovoljna ovim sušilom za kosu. Obavlja svoj posao kako treba. Sušenje kose je jako brzo gotovo zbog velike snage, a velika prednost je to što je energetski učinkovit. Također, sprječava stvaranje elektriciteta pa mi je kosa nakon sušenja ravna i glatka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD029/00 Energetski učinkovito sušilo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD029/00 Energetski učinkovito sušilo

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

VÝBORNÝ

Fén mi zcela vyhovuje. Za málo peněz hodně muziky ;-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů

27/01/2022

Україна

Україна

Preverjen kupec

Нормальный фен

Работает. Не ломается. Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.

Prednosti

Тихий. Мощный. Температуры нагрева достаточно. Цена была на момент покупки вполне приемлемой.

Slabosti

Нет

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DryCare Essential BHD029/00 Енергоефективний фен

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Omejitve odgovornosti

  1. XXX (Preserve up to 95% of hair moisture) 

  1. v primerjavi s sušilnikom za lase Philips 2100 W (HP8230, IEC61855)