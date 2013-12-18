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Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

AZ1850/12

4

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Odličen prenosen zvok

S Philipsovim prenosnim radiem s CD-predvajalnikom lahko predvajate digitalno glasbo iz prenosnega predvajalnika in uživate v mogočnem zvoku – kadarkoli in kjerkoli.

Poglej vse prednosti

Odličen prenosen zvok

  • USB

  • Digitalno iskanje postaj

Priročen daljinski upravljalnik za že več udobja

Priročen daljinski upravljalnik za že več udobja

Priročen daljinski upravljalnik se prikladno prilega vašim prstom in omogoča, da se sprostite v naslanjaču.

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost za globok in dramatičen zvok

Dynamic Bass Boost zagotavlja optimalen užitek pri poslušanju, saj poudarja nizke tone glasbe prek celotnega razpona glasnosti - od nizke do visoke – s pritiskom na gumb! Najnižje frekvence nizkih tonov se, kadar je glasnost nastavljena na najnižjo, ponavadi porazgubijo. Da se to ne zgodi, lahko vklopite Dynamic Bass Boost in uživate v enakomernem zvoku tudi ob znižani glasnosti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.0

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Sprawdza się w codziennym użytkowaniu

Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ1850 Bumbox CD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ1850 Bumbox CD

17/12/2013

Polska

Polska

Dobry sprzęt

Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ1850 Bumbox CD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ1850 Bumbox CD

23/09/2012

Polska

Polska

Preverjen kupec

Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.

Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ1850 Bumbox CD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za AZ1850 Bumbox CD

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