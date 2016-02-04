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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

6000 seriesIzjemno tanek LED-televizor Full HD

48PFH6300/88

4

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Televizor Full HD serije 6300 s tehnologijo Perfect Pixel HD predvaja tekočo, čisto in jasno sliko za živahno in pristno doživetje. Zaradi pravih materialov, tankih linij in edinstvenih funkcij, kot je Ambilight, je še elegantnejši.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

Z 2-stransko funkcijo Ambilight

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

  • 121 cm (48 palcev)

  • LED-televizor Full HD

  • DVB-T/C

Perfect Natural Motion za tekočo in izjemno ostro sliko

Perfect Natural Motion za tekočo in izjemno ostro sliko

Ker radi uživate v filmih, zahtevate najboljšo sliko. Naša nagrajena tehnologija za izboljšavo slike Perfect Natural Motion odpravlja tresenje za izredno tekočo sliko. Filmi so posneti s hitrostjo 24 sličic na sekundo. Perfect Natural Motion zagotavlja štirikrat višjo hitrost s 100 sličicami na sekundo. To odpravlja tresenje, zato je slika vedno tekoča in neverjetno ostra.

Ambilight bo za vedno spremenil način gledanja televizije

Ambilight bo za vedno spremenil način gledanja televizije

Ustvarili ste prijeten dom po svojem okusu, zato morate izbrati tudi prijeten in privlačen televizor. Philipsova edinstvena tehnologija Ambilight znatno razširi zaslon za pristnejše užitke ob gledanju, saj s strani televizorja oddaja zelo širok svetlobni sij na steno okoli televizorja. Barve, živahna slika in napeto dogajanje se z zaslona razširijo na ves dnevni prostor, zato je doživetje vedno razburljivejše, zanimivejše in pristnejše.

Sodobna zasnova dopolnjuje notranjo opremo prostora

Sodobna zasnova popolnoma dopolni notranjo opremo prostora. Ker mora televizor biti enako čudovit tudi, ko je izklopljen.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

04/02/2016

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

odličen

ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

09/04/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

nič posebnega

Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.

Ta ocena je bila podana za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Ta ocena je bila podana za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.