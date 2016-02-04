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Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Televizor Full HD serije 6300 s tehnologijo Perfect Pixel HD predvaja tekočo, čisto in jasno sliko za živahno in pristno doživetje. Zaradi pravih materialov, tankih linij in edinstvenih funkcij, kot je Ambilight, je še elegantnejši.
121 cm (48 palcev)
LED-televizor Full HD
DVB-T/C
Ker radi uživate v filmih, zahtevate najboljšo sliko. Naša nagrajena tehnologija za izboljšavo slike Perfect Natural Motion odpravlja tresenje za izredno tekočo sliko. Filmi so posneti s hitrostjo 24 sličic na sekundo. Perfect Natural Motion zagotavlja štirikrat višjo hitrost s 100 sličicami na sekundo. To odpravlja tresenje, zato je slika vedno tekoča in neverjetno ostra.
Ustvarili ste prijeten dom po svojem okusu, zato morate izbrati tudi prijeten in privlačen televizor. Philipsova edinstvena tehnologija Ambilight znatno razširi zaslon za pristnejše užitke ob gledanju, saj s strani televizorja oddaja zelo širok svetlobni sij na steno okoli televizorja. Barve, živahna slika in napeto dogajanje se z zaslona razširijo na ves dnevni prostor, zato je doživetje vedno razburljivejše, zanimivejše in pristnejše.
Sodobna zasnova popolnoma dopolni notranjo opremo prostora. Ker mora televizor biti enako čudovit tudi, ko je izklopljen.
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4.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
daisy28
04/02/2016
Slovenija
Preverjen kupec
odličen
ambilight daje še večji užitek gledanja televizije.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Andrej73
09/04/2017
Slovenija
Preverjen kupec
nič posebnega
Ambilight brezveze Slab zvok. Meniji so ok. Enostana za rabo. Po posodobitvi programov se imena programov ne vidijo več. Oblika ok. Razpored tipk na daljincu mi ne ugaja. Programi sami izginejo iz seznama priljubljenih in nato ga je težko poiskati, ker po posodobitvi programov ne prikazuje imen.
Ta ocena je bila podana za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Ta ocena je bila podana za 6000 series 48PFH6300 Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.