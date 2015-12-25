Izdelek ni več na voljo
48PFH4100/88
Tanek LED-televizor Full HD
Pravi televizor za danes in jutri: tanki LED-televizor Full HD Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear. Doma uživajte v živahnih slikah, jasnem zvoku in vseh potrebnih funkcijah, kot so priročna dodatna vrata USB in HDMI.
121 cm (48 palcev)
LED-televizor Full HD
DVB-T/C
Tradicionalni televizorji imajo ploščo, ki jih obdaja kot okvir. Naša izjemno tanka plošča je moderna in tanka, zato lahko uživate v večji sliki.
Televizor z modernimi, prefinjenimi linijami si zasluži posebno mesto. Zato so oblikovalci televizorjev Philips ustvarili edinstveno, odprto stojalo, ki se odlično poda z notranjo opremo prostora.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če uživate v najljubši telenoveli, spremljate novice ali s prijatelji gledate videoposnetke, vedno lahko uživate v sliki z optimalnim kontrastom, barvami in ostrino.
3.6
od 5
48
Ocene
jarinht
25/12/2015
Česká republika
Preverjen kupec
bezchybný TVP s vynikajícími vlastnostmi
tenký,lehký LED televizor,ostrý obraz,snadné ovládání
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4100 Tenký LED televizor Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4100 Tenký LED televizor Full HD
datel
17/12/2015
Česká republika
Preverjen kupec
splnil očekávání
dobrá kvalita, jednoduchost ovládání, přehledné menu
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4000 series 32PFH4100 Full HD Slim LED TV
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
crystalicznie czysty obraz
konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy
Prednosti
crystalicznie czysty obraz i dźwięk
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Datum uporabe 2021-07-17
Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Datum uporabe 2021-07-17
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.