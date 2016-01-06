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Izdelek ni več na voljo

4000 seriesTanek LED-televizor Full HD

40PFH4200/88

3.3

| (11) Ocene

Tanek LED-televizor Full HD

Pravi televizor za danes in jutri: tanki LED-televizor Full HD Philips serije 4200 s tehnologijo Digital Crystal Clear. Doma uživajte v živahnih slikah, jasnem zvoku in vseh potrebnih funkcijah, kot so priročna dodatna vrata USB in HDMI.

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99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

z Digital Crystal Clear

Tanek LED-televizor Full HD

  • 102 cm (40")

  • LED-televizor Full HD

  • DVB-T/C

Izjemno tanka plošča omogoča večjo sliko

Izjemno tanka plošča omogoča večjo sliko

Tradicionalni televizorji imajo ploščo, ki jih obdaja kot okvir. Naša izjemno tanka plošča je moderna in tanka, zato lahko uživate v večji sliki.

Odprta zasnova stojala ustvarja lebdeč svetlobni učinek

Televizor z modernimi, prefinjenimi linijami si zasluži posebno mesto. Zato so oblikovalci televizorjev Philips ustvarili edinstveno, odprto stojalo, ki se odlično poda z notranjo opremo prostora.

Digital Crystal Clear: natančnost, ki jo boste hoteli deliti

Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če uživate v najljubši telenoveli, spremljate novice ali s prijatelji gledate videoposnetke, vedno lahko uživate v sliki z optimalnim kontrastom, barvami in ostrino.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.3

od 5

11

Ocene

06/01/2016

România

România

Preverjen kupec

acest produs este bun

functioneaza excelent imaginea este super an afara de volum cand este dat la maxim dar reglat este bine.N-am avut probleme cu el pana acum

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4200 Full HD Slim LED TV

17/12/2015

България

България

Preverjen kupec

Този телевизор дава едно много добро съчетание между характеристики и цена.

Телевизорът е с много добра картина и цветово възпроизвеждане. Лесно се управлява. Притежава всички най-често използувани функции. Като забележка ще добавя, че няма (или не намерих в менютата) функция за преподреждане на номерата на каналите. Открих такъв начин, но това става чрез съдаване на списък с предпочитани канали тъй като там каналите се подреждат по реда, по който са записани.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4200 Full HD тънък LED телевизор

20/09/2016

Polska

Polska

Preverjen kupec

produkt dobrej jakosci

jakość / ostrość ,wyrazistość obrazu/ w porównaniu do podobnej klasy telewizorow niewystarczajaca

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4200 Smukły telewizor LED Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 4000 series 40PFH4200 Smukły telewizor LED Full HD

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.