Izdelek ni več na voljo
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Iščete televizor, ki je dober, a ne preveč razkošen? Ta kompakten in cenovno ugoden LED-televizor ima vse, kar potrebujete, in nobenega odvečnega elementa. Tehnologija Pixel Plus HD zagotavlja jasno sliko, čist zvok ter enostavno premikanje iz sobe v sobo.
80 cm (32 palcev)
LED-televizor
Pixel Plus HD
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4.8
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
misenergo
13/09/2021
България
Продукта е отличен
Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!
Prednosti
звук картина и меню отлични
Slabosti
не съм открила
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum uporabe 2021-08-13
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum uporabe 2021-08-13
NikoBG
14/05/2021
България
Добро съотношение цена-качество.
Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.
Prednosti
Добра цена, хубава картина
Slabosti
Висока яркост
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum uporabe 2021-04-14
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 32PHS5525 LED телевизор
Datum uporabe 2021-04-14
Max-Bugs
29/03/2021
Eesti
Hind ja kvaliteet!
Meeldib pildi ja heli kvaliteet antud hinna suhtes
Prednosti
kaasaegne mudel ilma smart"ta
Slabosti
veel pole leidnud
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 32PHS5525 LED TV
Datum uporabe 2020-02-29
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za LED 32PHS5525 LED TV
Datum uporabe 2020-02-29
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.