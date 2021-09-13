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Ob nakupu televizorja Philips Ambilight z diagonalo 55" ali več izberite svojo igro Assassin's Creed

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Izdelek ni več na voljo

LEDLED-televizor

32PHS5525/12

4.8

| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Prenosen. Cenovno ugoden.

Iščete televizor, ki je dober, a ne preveč razkošen? Ta kompakten in cenovno ugoden LED-televizor ima vse, kar potrebujete, in nobenega odvečnega elementa. Tehnologija Pixel Plus HD zagotavlja jasno sliko, čist zvok ter enostavno premikanje iz sobe v sobo.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

LED-televizor

Prenosen. Cenovno ugoden.

  • 80 cm (32 palcev)

  • LED-televizor

  • Pixel Plus HD

Minimalističen bleščeče srebrn okvir. Tanke nožice.

Dvoje vrat HDMI. Enostavna povezljivost s predvajalnikom DVD.

Jasen govor. Živahni učinki.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

13/09/2021

България

България

Продукта е отличен

Продукта е отличен, чудесна картина, лесно меню на дистанционнотол има запис и пауза на картинал звука е много добър. Препоръчвам го!

Prednosti

звук картина и меню отлични

Slabosti

не съм открила

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum uporabe 2021-08-13

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum uporabe 2021-08-13

14/05/2021

България

България

Добро съотношение цена-качество.

Струваше колкото други марки по-нисък клас, а е в пъти по-качествен от тях.

Prednosti

Добра цена, хубава картина

Slabosti

Висока яркост

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum uporabe 2021-04-14

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za LED 32PHS5525 LED телевизор

Datum uporabe 2021-04-14

29/03/2021

Eesti

Eesti

Hind ja kvaliteet!

Meeldib pildi ja heli kvaliteet antud hinna suhtes

Prednosti

kaasaegne mudel ilma smart"ta

Slabosti

veel pole leidnud

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za LED 32PHS5525 LED TV

Datum uporabe 2020-02-29

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za LED 32PHS5525 LED TV

Datum uporabe 2020-02-29

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.