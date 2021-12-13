Izdelek ni več na voljo
Izjemno tanek LED-televizor
Elegantna zasnova in visoka kakovost. Televizor Philips serije 4100 s tehnologijo Digital Crystal Clear odlikujejo vrhunska slika HD, visok kontrast in čista reprodukcija zvoka. Uživajte v enostavnem razvedrilu, ki ga nudi ta model, preprost za uporabo.
80 cm (32 palcev)
LED-televizor
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.
Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.
Philips je razvil tehnologijo Digital Crystal Clear za naravno sliko iz vsakega vira. Če spremljate najljubše oddaje, filme ali novice oziroma če si želite s prijatelji ogledati najljubše vsebine, lahko uživat v vrhunski sliki optimalnega kontrasta, barv in ostrine.
4.7
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
laser69beat
13/12/2021
Slovenija
Preverjen kupec
"Cool"!
Vsesplošno zadovoljstvo z izdelkom kot celoto, pričakovano od Philips-a.
Prednosti
Vse
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Datum uporabe 2019-12-13
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4132 Izjemno tanek LED-televizor
Datum uporabe 2019-12-13
Mishkin77
18/05/2020
Česká republika
Preverjen kupec
Celková spokojenost
Televize se používá jako monitor k PC pro běžnou práci a poslech hudby. Pro tyto účely je naprosto dostačující, k TV jsou připojený externí reproduktory Génius 2.1 o výkonu 140 wattů
Prednosti
Možnost přehrávání hudby současně přes TV reproduktory a audio výstup, kde TV zvládá výšky a externí repro středy a basy
Slabosti
Rozlišení, full HD by bylo fajn, ale s tím jsem to kupoval.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Datum uporabe 2018-05-17
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4132 Ultratenký LED televizor
Datum uporabe 2018-05-17
Ветя
09/11/2021
Україна
Телевізор від улюбленого бренду.
Купував телевізор старим батькам з необхідним функціоналом. Налаштування досить швидке і просте. Картинка чудова, перемикання каналів швидке. Читає всі доступні формати, навіть ті, що займають багато памяті. Прекрасний вибір для невибагливого користувача за доступною ціною.
Prednosti
Повністю всим задоволений.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Datum uporabe 2019-11-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 4100 series 32PHS4132 Ультратонкий світлодіодний телевізор
Datum uporabe 2019-11-09
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.