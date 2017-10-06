2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija G
23 palcev (58,4 cm)
3D, očala FPR
Easy 3D z delovanjem brez migetanja in odsevov zagotavlja več ur udobnega gledanja v 3D. Združljiva 3D-očala so lahka in za delovanje ne potrebujejo baterij. Že danes začnite doma udobno uživati v 3D-vsebinah.
Privoščite si zabavo z lahkimi polariziranimi 3D-očali enostavne uporabe. 3D-očala brez migetanja lahko enostavno zamenjate in vzdržujete, so pa tudi cenovno ugodna, zato si lahko vsi člani družine privoščijo svoja. Ker ne potrebujete baterij in kablov, jih lahko uporabljate, kolikor dolgo želite.
2D-vsebine s pritiskom na tipko spremenite v 3D. To funkcijo lahko enostavno vklopite z bližnjično tipko na plošči, omogoča pa vam povsem sveže užitke v najljubših igrah, filmih in videoposnetkih, saj jih iz 2D spremeni v 3D.
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Янев
06/10/2017
България
Изключително съм доволен от качеството!
Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
ToMato252
30/03/2016
Česká republika
Zajímavý velký matný monitor
Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Če začutite nelagodje, kot so vrtoglavica, glavobol in zmedenost, vam priporočamo, da 3D-vsebin ne gledate dlje časa.
Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti.
Če želite izvedeti več o 3D in zdravju, pozorno preberite priročnik z navodili
Dodatne podrobnosti o kartici VGA in druge zahteve za uporabo v 3D si oglejte na spletni strani www.philips.com/support.