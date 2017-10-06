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  • Uživajte v 3D-igrah na velikem zaslonu
  • Uživajte v 3D-igrah na velikem zaslonu
  • Uživajte v 3D-igrah na velikem zaslonu
  • Uživajte v 3D-igrah na velikem zaslonu

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor 3D, osvetlitev ozadja LED

236G3DHSB/00

4.5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Uživajte v 3D-igrah na velikem zaslonu
Privoščite si 3D-igre na LED-zaslonu Philips 236G. Velik zaslon, 3D-očala brez migetanja in več vhodov HDMI zagotavljajo še večje užitke pri igranju.
Poglej vse prednosti

Uživajte v 3D-igrah na velikem zaslonu

  • Serija G

  • 23 palcev (58,4 cm)

  • 3D, očala FPR

Easy 3D za igranje brez migetanja

Easy 3D z delovanjem brez migetanja in odsevov zagotavlja več ur udobnega gledanja v 3D. Združljiva 3D-očala so lahka in za delovanje ne potrebujejo baterij. Že danes začnite doma udobno uživati v 3D-vsebinah.

3D-očala brez migetanja za udobno gledanje

Privoščite si zabavo z lahkimi polariziranimi 3D-očali enostavne uporabe. 3D-očala brez migetanja lahko enostavno zamenjate in vzdržujete, so pa tudi cenovno ugodna, zato si lahko vsi člani družine privoščijo svoja. Ker ne potrebujete baterij in kablov, jih lahko uporabljate, kolikor dolgo želite.

2D-vsebine s pritiskom na tipko spremenite v 3D

2D-vsebine s pritiskom na tipko spremenite v 3D. To funkcijo lahko enostavno vklopite z bližnjično tipko na plošči, omogoča pa vam povsem sveže užitke v najljubših igrah, filmih in videoposnetkih, saj jih iz 2D spremeni v 3D.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

06/10/2017

България

България

Изключително съм доволен от качеството!

Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка

30/03/2016

Česká republika

Česká republika

Zajímavý velký matný monitor

Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

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Omejitve odgovornosti

  1. Če začutite nelagodje, kot so vrtoglavica, glavobol in zmedenost, vam priporočamo, da 3D-vsebin ne gledate dlje časa.

  2. Starši morajo biti pozorni na otroke, ko gledajo 3D-vsebine, in zagotoviti, da ne občutijo težav, ki so navedene zgoraj. Gledanje 3D-vsebin ni priporočljivo za otroke do 6. leta starosti.

  3. Če želite izvedeti več o 3D in zdravju, pozorno preberite priročnik z navodili

  4. Dodatne podrobnosti o kartici VGA in druge zahteve za uporabo v 3D si oglejte na spletni strani www.philips.com/support.