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Izdelek ni več na voljo

5400 seriesIzjemno tanek LED-televizor Full HD

22PFS5403/12

3.7

| (11) Ocene

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Vzemite razvedrilo s seboj. Kompaktni televizor Philips 5400 je popolna izbira za kampiranje, tovornjake in plovila. Vse potrebno je že v ohišju, zato televizor samo priklopite na vtičnico z napetostjo 12 V in se predajte domačemu razkošju na poti.

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TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

s tehnologijo Pixel Plus HD

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

  • 55 cm (22 palcev)

  • Indeks kakovosti slike 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

Televizor na mobilni vir napajanja priključite z 12-voltnim kablom

Televizor na poti enostavno priključite na napajanje z 12-voltnim kablom, ki ga priključite v avtu, tovornjaku, počitniški prikolici, na čolnu ali na katerikoli drug 12-voltni vir napajanja.

Dva vhoda HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost

Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.7

od 5

11

Ocene

3
2

26/05/2019

Hrvatska

Hrvatska

ima odlične karakteristike

Mislim da bi svaki tv trebao imati wifi,pa i smart tv jer je to budućnost. Ovaj ima nedostatak po meni tipka za isključivanje gašenje tj. mjerač vremena, trebala bi biti kroz jednu tipku kao utišavanje tona a ne da se mora ulaziti u postavke pa tražiti, dug proces.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5400 series 22PFS5403 Izuzetno tanki Full HD LED TV

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5400 series 22PFS5403 Izuzetno tanki Full HD LED TV

30/09/2019

Česká republika

Česká republika

Velmi dobrý

Použití při napájení slunečním panelem a baterií je super a naprosto bez problémů. Minimální spotřeba, dobrá citlivost, výborný obraz.. Zvuk v mezích možností. Velmi dobré přizpůsobení nastavení svým potřebám.

Ta ocena je bila podana za 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD

Ta ocena je bila podana za 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD

23/09/2023

Україна

Україна

Preverjen kupec

Вибір має чудові функції та дизайн

Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Datum uporabe 2021-09-23

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD

Datum uporabe 2021-09-23

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Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.