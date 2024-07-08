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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor

226E9QDSB/00

4.9

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Živahne in jasne podrobnosti v zasnovi, ki presega vse meje

Ta eleganten monitor z briljantno jasnostjo zagotavlja najboljše možnosti gledanja, ki presegajo meje. Širokokotni prikaz omogoča kakovostne, jasne in živahne slike ne glede na kot gledanja na zaslon. Funkcija, ki odpravlja migetanje, zmanjša utrujenost oči pri dolgotrajni uporabi.

Poglej vse prednosti

Živahne in jasne podrobnosti v zasnovi, ki presega vse meje

  • Serija E

  • 22 (diagonala 21,5 palca/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

Izjemno gladko igranje iger s tehnologijo AMD FreeSync™

Izjemno gladko igranje iger s tehnologijo AMD FreeSync™

Pri igranju iger se ne smete ukvarjati z izbiro med netekočim igranjem ali preskakovanjem slike. Z novim Philipsovim zaslonom se vam ne bo treba, saj tehnologija AMD FreeSync™, hitro osveževanje in izjemna odzivnost skoraj pri vseh hitrostih sličic omogočajo tekoče delovanje brez artefaktov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

08/07/2024

Magyarország

Magyarország

Ár érték arányban kiválló

Jó ár érték arány, egy budget gaming monitor. Szépek a színek, van AMD Freesync. Van egy kis back light bleed, de ez az IPS panellel jár.

Prednosti

Szépek a színek, van AMD Freesync

Slabosti

Max 75Hz

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum uporabe 2022-07-08

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E9QDSB LCD monitor Ultra Wide-Color technológiával

Datum uporabe 2022-07-08

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2019-10-05

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2019-10-05

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2020-04-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Datum uporabe 2020-04-20

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  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Maksimalna ločljivost deluje samo pri vhodu HDMI.

  3. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Vse pravice so pridržane. AMD, logotip puščice AMD, AMD FreeSync™ in njihove kombinacije so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc. Imena drugih izdelkov v tej publikaciji so zgolj informativna in so lahko blagovne znamke svojih podjetij.

  5. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.