Zakaj je čas delovanja starševske enote kratek?

Če je videozaslon neprekinjeno vklopljen, starševska enota porabi veliko energije. Če želite povečati čas delovanja, vklopite način Eco v starševski enoti.



Ko je vklopljen način Eco, se zaslon in zvok starševske enote izklopita, ko 20 sekund ni zaznan zvok. Indikator Eco zasveti zeleno, kar pomeni, da je vklopljen ekološki način. V načinu Eco se zaslon in zvočni prenosi popolnoma izklopijo, da se prihrani čas delovanja baterije. Ko otroška enota zazna zvok, se takoj vklopita zaslon in zvok starševske enote. Zvoki se prenašajo na starševsko enoto, indikatorji glasnosti pa svetijo zeleno. Dokler ni zaznan zvok, lučke za nivo zvoka ne svetijo.



Opomba: Najnižja raven zvoka za vklop zvoka in prikaza je določena z nastavitvijo občutljivosti.



Za vklop načina Eco pritisnite gumb za način na stranskem delu starševske enote.