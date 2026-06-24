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Zakaj je čas delovanja starševske enote kratek?

Čas delovanja starševske enote otroške varuške se lahko razlikuje glede na izbrane nastavitve in način uporabe. Spodaj so navedeni načini za čim daljši čas delovanja starševske enote.

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 .

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