Zakaj je čas delovanja starševske enote kratek?

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Čas delovanja starševske enote otroške varuške se lahko razlikuje glede na izbrane nastavitve in način uporabe. Spodaj so navedeni načini za čim daljši čas delovanja starševske enote.
Če je videozaslon neprekinjeno vklopljen, starševska enota porabi veliko energije. Če želite povečati čas delovanja, vklopite način Eco v starševski enoti.
Ko je vklopljen način Eco, se zaslon in zvok starševske enote izklopita, ko 20 sekund ni zaznan zvok. Indikator Eco zasveti zeleno, kar pomeni, da je vklopljen ekološki način. V načinu Eco se zaslon in zvočni prenosi popolnoma izklopijo, da se prihrani čas delovanja baterije. Ko otroška enota zazna zvok, se takoj vklopita zaslon in zvok starševske enote. Zvoki se prenašajo na starševsko enoto, indikatorji glasnosti pa svetijo zeleno. Dokler ni zaznan zvok, lučke za nivo zvoka ne svetijo.
Opomba: Najnižja raven zvoka za vklop zvoka in prikaza je določena z nastavitvijo občutljivosti.
Za vklop načina Eco pritisnite gumb za način na stranskem delu starševske enote.
Če je svetlost nastavljena na visoko raven, starševska enota porabi več energije.
Če želite prilagoditi svetlost zaslona, pritisnite levi ali desni del upravljalnega gumba.
Če je glasnost nastavljena na visoko raven, starševska enota porabi več energije.
Če želite nastaviti glasnost starševske enote, pritisnite zgornji ali spodnji del upravljalnega gumba, da prilagodite glasnost.
Opomba: Ko je vrstica za glasnost na najnižji ravni, je zvok izklopljen. Starševska enota v vrstici stanja prikaže ikono za izklop zvoka, poleg tega pa boste prejemali samo opozorila in video iz starševske enote.
Če je občutljivost nastavljena na visoko, starševska enota porabi več energije.
Stopnja občutljivosti otroške enote določa, kaj slišite prek starševske enote. Ko je raven nastavljena na visoko vrednost, boste slišali veliko zvokov, vključno z mehkimi zvoki iz ozadja. Ko je raven občutljivosti nastavljena na nizko, boste slišali samo glasnejše zvoke.
Za nastavitev občutljivosti pritisnite desni del upravljalnega gumba za dostop do ravni občutljivosti. Nato pritisnite zgornji ali spodnji del upravljalnega gumba, da izberete želeno raven občutljivosti.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: SCD881/26 , SCD891/26 , SCD831/52 .
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