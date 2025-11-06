S čim lahko polnim izdelke Philips, ki se polnijo prek USB-ja?

Če izdelek Philips polnite v vlažnem okolju (npr. kopalnici), za varno polnjenje vedno uporabite adapter IPX4. IPX4 označuje, da je adapter odporen proti pljuskom.



Kateri koli adapter izberete, morate zagotoviti, da ustreza zahtevam v nadaljevanju (te informacije so običajno natisnjene na samem adapterju).



Vhodna napetost: 100–240 V.

Izhodna napetost: 5 V.

Izhodna moč: 1 A ali več.

Vodotesnost: IPX4* za vlažna okolja.

Oznaka odobritve: ustrezna oznaka odobritve/certifikacijska oznaka za vašo državo (npr. CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM itd.)



Pomembno: uporaba necertificiranega adapterja lahko povzroči nevarnosti ali hude telesne poškodbe. Izdelek pred čiščenjem z vodo vedno odklopite od adapterja.

* Namig: znak X v IPX4 je nadomestni znak, na njegovem mestu je v opisu adapterja lahko uporabljena druga števka (npr. IP24 ali IP44). Če je druga števka za napisom "IP" "4", je adapter klasificiran kot odporen proti pljuskom.