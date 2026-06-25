Kako iz parnega likalnika za oblačila/rešitve vse v enem Philips odstranim vodni kamen?

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Preberite spodnji članek, poiščite svoj model parnega likalnika za oblačila/rešitve vse v enem Philips in izberite pravilni postopek odstranjevanja vodnega kamna.
Ročni parni likalnik:
model vašega ročnega parnega likalnika Philips in pravilni postopek odstranjevanja vodnega kamna izmed spodaj navedenih najdete v uporabniškem priročniku, medtem ko je številka modela navedena tudi pod posodo za vodo, na zadnji strani ročaja ali pod parno enoto (glejte sliki A in B). Primeri številk modelov so: STH7030/10, GC801/10.
Pokončni parni likalnik:
model vašega pokončnega parnega likalnika Philips in pravilni postopek odstranjevanja vodnega kamna izmed spodaj navedenih najdete v uporabniškem priročniku, medtem ko je številka modela navedena tudi pod podstavkom pokončnega parnega likalnika (glejte sliko C). Primeri številk modelov so: STE3170/80, GC482/27.
Sčasoma se lahko v aparatu nabere vodni kamen. Trša kot je voda na vašem območju, hitreje se vodni kamen nabere in strdi. Z odstranjevanjem vodnega kamna iz parnega likalnika za oblačila Philips na 1–2 meseca boste preprečili rjave madeže, rjavo vodo in puščanje. Redno čiščenje zagotavlja največji mogoč izpust pare in podaljšuje življenjsko dobo aparata.
Spodnji podatki veljajo samo za: serijo StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 (GC800, GC801, GC810).
Opomba: vodni kamen morate iz parnega likalnika za oblačila odstraniti približno enkrat mesečno, če je voda na vašem območju zelo trda, pa pogosteje.
Spodnji podatki veljajo samo za: serijo 7000 (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Opomba: pri redni uporabi morate iz parnega likalnika za oblačila vodni kamen odstraniti približno enkrat mesečno, če je voda na vašem območju zelo trda, pa pogosteje.
Spodnji podatki veljajo samo za: vse v enem serije 8600 (AIS8540) | vse v enem serije 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 v 1 (GC617, GC618).
Zaradi patentirane zasnove aparata Philips iz njega ni treba odstranjevati vodnega kamna. Vodni kamen se samodejno odstrani in shrani v podstavek aparata. Ta prostor smo zasnovali posebej za shranjevanje vodnega kamna, zato vam glede tega ni treba posebej ukrepati.
Za paro lahko uporabljate običajno vodo iz pipe ali destilirano/demineralizirano vodo, če živite na območju s trdo vodo (lahko uporabite tudi 50 % mešanico demineralizirane in običajne vode iz pipe).
Spodnji podatki veljajo samo za: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Spodnji podatki veljajo samo za: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x in GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), serijo 3000 (STE31xx).
Spodnji podatki veljajo samo za: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Opomba: pri redni uporabi morate iz parnega likalnika za oblačila odstranjevati vodni kamen na 2 tedna.
Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: STE3150/20 , STE3180/30 , STE3170/80 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov ›
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