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Kako iz parnega likalnika za oblačila/rešitve vse v enem Philips odstranim vodni kamen?

Preberite spodnji članek, poiščite svoj model parnega likalnika za oblačila/rešitve vse v enem Philips in izberite pravilni postopek odstranjevanja vodnega kamna.

Informacije na tej strani veljajo za naslednje modele: STE3150/20 , STE3180/30 , STE3170/80 . Kliknite tukaj, da prikažete več številk izdelkov  ›

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