Kako iz parnega likalnika za oblačila/rešitve vse v enem Philips odstranim vodni kamen?

Spodnji podatki veljajo samo za: serijo StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 (GC800, GC801, GC810).



Opomba: vodni kamen morate iz parnega likalnika za oblačila odstraniti približno enkrat mesečno, če je voda na vašem območju zelo trda, pa pogosteje.

Aparat izključite iz električne vtičnice in počakajte, da se popolnoma ohladi (vsaj 1 uro). Odstranite pokrov z oznako "De-Calc". Pridržite ga nad koritom, odstranite gumijasti zamašek in likalnik nežno stresajte, da odvedete vodo in kamen. Ponovno namestite zamašek in pokrov. Postopek ponovite enkrat mesečno ali po potrebi pogosteje.

Pomembno: v parni likalnik za oblačila ne nalivajte parfumirane vode, kisa, sredstev za odstranjevanje vodnega kamna in drugih kemikalij.