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Mounting solutions

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Mounting solutions

There are a wide range of solutions for mounting our patient monitors – from wall mounts to roll stands, pole mounts to system carts, we can help you choose the mounting solution that fits your needs.

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By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

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